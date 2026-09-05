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Başakşehir'den kırmızı kart tepkisi

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçta Nuri Şahin'in gördüğü kırmızı karta tepki göstererek hakem Kadir Sağlam'ı eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2026 00:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'den kırmızı kart tepkisi
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Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray müsabakasında gösterdikleri performanstan memnun olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede teknik direktör Nuri Şahin'in kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına İngiliz yardımcısı Benstead katıldı.

Müsabakayı değerlendiren Benstead, "Kesinlikle performanstan dolayı çok memnunuz. Elimize çok iyi fırsatlar geçti, önemli gol pozisyonları yakaladık. Ancak detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Performanstan yeteri kadar memnunuz ama bunları geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Nuri Şahin'in kırmızı kart görmesini değerlendiren Benstead, "Hayal kırıklığı yaşadığımız bir karar oldu. Hakemlerin bu anlarda bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Son dakikada gelen golle çok duygusal bir maç sonu oldu. Nuri hoca oraya sadece 'Neden?' diye sormaya gitmişti. İletişim sırasında herhangi bir hakaret etmemişken söylememişken çok üzücü bir şekilde kırmızı kart gördü. Buraya ben aslında 4. hakemi de eklemek isterim. Çünkü maç oynanırken Umut'un gördüğü kırmızı kartın sebebini sorduğumuzda net bir cevap alamadık. Bu gibi anlarda bence hakemlerin daha toleranslı olmaları, hocaların bakış açısıyla durumu değerlendirmeleri gerekir. Eğer herhangi bir açıklama yapılsaydı orada bu gibi şeyler yaşanmayacaktı ve böyle bir kart da olmayacaktı. O yüzden çok büyük hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerini kullandı.

Benstead, hakemlerin de işinin zor olduğunu belirterek "Hakemlerin çok zor işleri olduğunu da anlıyoruz. Ancak hem kendi duygularını hem de bizim duygularımızı yönetmeleri gerekiyor. Çok zor bir iş ama bana göre bu akşam Kadir Sağlam çok kolay fauller çaldı." dedi.

 





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