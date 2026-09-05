04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-2
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-0
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-2
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-1

Real Betis, Real Madrid'i Parrott ile yıktı!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Betis, Real Madrid'i Parrott ile yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cartuja Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 81. dakikada Troy Parrott kaydetti. 

MBAPPE PENALTI KAÇIRDI

Real Madrid, 90+1. dakikada beraberlik fırsatı yakaladı ancak Kylian Mbappe penaltı atışından yararlanamadı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 64. dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı.



REAL MADRID İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Dördüncü hafta sonunda Real Madrid ve Real Betis, 9'ar puanda kaldı.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Real Betis ise Villarreal deplasmanına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.