Trio'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu!

beIN Trio ekibi, Başakşehir - Galatasaray maçındaki iki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir'in kazandığı penaltı
Deniz Çoban: "Penaltı pozisyonunda çok itiraz oldu. Elin yüze gelmesine düdük çalmış olacak, kontrolsüz hareket olarak değerlendiriliyor. Ben bu açıdan baktığımda bir ihlal olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu normal, topa doğru hamle yaparken, çok fazla kolu açılmamış, arkasındaki oyuncunun kafası tam kolunun hizasında. Bence kontrolsüz bir hamle yok. Penaltı verilmemesi daha doğru olurdu."
Seçim Demirel: "Kontrolsüz olarak değerlendirdi. Sarı karttan anlıyoruz bunu. Ellerin ve kolların haksız kullanımı diye düşündü. Pozisyona baktığımızda, hakemle aynı görüşte olmamama rağmen, oyuncu, arkadan gelen oyuncunun farkında. Formasından tutuyor ama penaltı için yeterli değil. Hakem kararına saygı duyuyorum. Desteklenebilir bir penaltı kararı ama vermemesini daha doğru bulurdum."
Bülent Yıldırım: "Hakemin takdir alanında net bir şey söylemem mümkün değil ama devam ettirilmesini daha doğru bulurdum."
Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kart
Seçim Demirel: "Buradaki kırmızı kart kararı doğru."
Deniz Çoban: "Şüphe yok."
Bülent Yıldırım: "Benim için de şüphe yok."
FIRAT AYDINUS'UN YORUMLARI
Eski hakem Fırat Aydınus'un iki pozisyonla ilgili sosyal medya paylaşımları şu şekilde:
"Sallai'nin hareketinde el/kolun illegal kullanımı söz konusu değildir. Kolun geldiği konum, açıklık derecesi ve kullanım biçimi, ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değildir. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriterdir. Bu nedenle verilen penaltı hatalıdır. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez."
"Umut Bozok'un kırmızı kartı doğru."
Deniz Çoban: "Penaltı pozisyonunda çok itiraz oldu. Elin yüze gelmesine düdük çalmış olacak, kontrolsüz hareket olarak değerlendiriliyor. Ben bu açıdan baktığımda bir ihlal olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu normal, topa doğru hamle yaparken, çok fazla kolu açılmamış, arkasındaki oyuncunun kafası tam kolunun hizasında. Bence kontrolsüz bir hamle yok. Penaltı verilmemesi daha doğru olurdu."
Seçim Demirel: "Kontrolsüz olarak değerlendirdi. Sarı karttan anlıyoruz bunu. Ellerin ve kolların haksız kullanımı diye düşündü. Pozisyona baktığımızda, hakemle aynı görüşte olmamama rağmen, oyuncu, arkadan gelen oyuncunun farkında. Formasından tutuyor ama penaltı için yeterli değil. Hakem kararına saygı duyuyorum. Desteklenebilir bir penaltı kararı ama vermemesini daha doğru bulurdum."
Bülent Yıldırım: "Hakemin takdir alanında net bir şey söylemem mümkün değil ama devam ettirilmesini daha doğru bulurdum."
Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kart
Seçim Demirel: "Buradaki kırmızı kart kararı doğru."
Deniz Çoban: "Şüphe yok."
Bülent Yıldırım: "Benim için de şüphe yok."
FIRAT AYDINUS'UN YORUMLARI
Eski hakem Fırat Aydınus'un iki pozisyonla ilgili sosyal medya paylaşımları şu şekilde:
"Sallai'nin hareketinde el/kolun illegal kullanımı söz konusu değildir. Kolun geldiği konum, açıklık derecesi ve kullanım biçimi, ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değildir. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriterdir. Bu nedenle verilen penaltı hatalıdır. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez."
"Umut Bozok'un kırmızı kartı doğru."