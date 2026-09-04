Fenerbahçe'den olağan genel kurul açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini ve gündem maddelerini resmi internet sitesinden açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.00'da Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.30'da aynı yerde ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.
GÜNDEMDE 19 MADDE BULUNUYOR
Genel Kurul'un gündeminde toplam 19 madde yer alıyor. Toplantıda 1 Mart 2026-31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu okunacak. Söz konusu dönem faaliyetleriyle ilgili yönetim ve denetim kurullarının ibrası da üyelerin onayına sunulacak.
1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemine ait bütçe ile bağımsız denetim firmasının seçimi de görüşülecek.
SAMANDIRA İÇİN YETKİ TALEBİ
Gündemin dikkat çeken maddelerinden biri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik kısmının satın alınması olacak.
Yönetim kuruluna bu alanın satın alınması için gerekli girişimlerde bulunması ve işlemleri gerçekleştirmesi konusunda görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.
FENERBAHÇE MÜZESİ VE MALTEPE AKADEMİSİ
Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarla ilgili yatırım ve tesis projeleri de gündemde yer alacak.
Bu kapsamda Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki Kenan Evren Lisesi olarak bilinen taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması hakkında bilgi verilecek.
Ayrıca Maltepe Futbol Akademisi projesi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projesi de Genel Kurul'da üyelerin bilgisine sunulacak.
STADYUM KAPASİTESİ GÜNDEMDE
Gündemin önemli başlıklarından biri de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin seyirci kapasitesinin artırılması olacak.
Stadyum kapasitesinin artırılmasına ilişkin proje hakkında Genel Kurul üyelerine bilgilendirme yapılacak.
"120. YIL PİYANGOSU" GÖRÜŞÜLECEK
Fenerbahçe'nin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirmeyi planladığı "120. Yıl Piyangosu" da gündemde bulunuyor.
Proje hakkında bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.
Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliği ve imzalanan sözleşmelerin değerlendirilmesi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Toplantının son maddesinde ise kulüp üyeliğinden çıkarılan 50269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararı görüşülecek. İhraç kararının onaylanması veya kaldırılması hususları ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacak.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.30'da aynı yerde ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.
GÜNDEMDE 19 MADDE BULUNUYOR
Genel Kurul'un gündeminde toplam 19 madde yer alıyor. Toplantıda 1 Mart 2026-31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu okunacak. Söz konusu dönem faaliyetleriyle ilgili yönetim ve denetim kurullarının ibrası da üyelerin onayına sunulacak.
1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemine ait bütçe ile bağımsız denetim firmasının seçimi de görüşülecek.
SAMANDIRA İÇİN YETKİ TALEBİ
Gündemin dikkat çeken maddelerinden biri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik kısmının satın alınması olacak.
Yönetim kuruluna bu alanın satın alınması için gerekli girişimlerde bulunması ve işlemleri gerçekleştirmesi konusunda görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.
FENERBAHÇE MÜZESİ VE MALTEPE AKADEMİSİ
Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarla ilgili yatırım ve tesis projeleri de gündemde yer alacak.
Bu kapsamda Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki Kenan Evren Lisesi olarak bilinen taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması hakkında bilgi verilecek.
Ayrıca Maltepe Futbol Akademisi projesi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projesi de Genel Kurul'da üyelerin bilgisine sunulacak.
STADYUM KAPASİTESİ GÜNDEMDE
Gündemin önemli başlıklarından biri de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin seyirci kapasitesinin artırılması olacak.
Stadyum kapasitesinin artırılmasına ilişkin proje hakkında Genel Kurul üyelerine bilgilendirme yapılacak.
"120. YIL PİYANGOSU" GÖRÜŞÜLECEK
Fenerbahçe'nin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirmeyi planladığı "120. Yıl Piyangosu" da gündemde bulunuyor.
Proje hakkında bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.
Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliği ve imzalanan sözleşmelerin değerlendirilmesi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Toplantının son maddesinde ise kulüp üyeliğinden çıkarılan 50269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararı görüşülecek. İhraç kararının onaylanması veya kaldırılması hususları ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacak.