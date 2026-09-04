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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yakın; Elan Ricardo

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Elan Ricardo için yeni bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 12:46 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 12:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yakın; Elan Ricardo
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Beşiktaş'ta transfer döneminin son bölümünde ayrılık hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadro planlamasında düşünülmeyen Elan Ricardo'nun yeni adresi Macaristan olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Macaristan ekibi Györi ETO FC'nin, 20 yaşındaki Ekvadorlu Elan Ricardo ve temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Transferin tamamlanabilmesi için Györi ETO FC ile Beşiktaş'ın da anlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüplerin bonservis ve transferin diğer şartları üzerindeki görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Elan Ricardo'nun da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Siyah-beyazlıların 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 

Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan sırasıyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.

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