Beşiktaş'ta transfer döneminin son bölümünde ayrılık hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadro planlamasında düşünülmeyen Elan Ricardo'nun yeni adresi Macaristan olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI
Macaristan ekibi Györi ETO FC'nin, 20 yaşındaki Ekvadorlu Elan Ricardo ve temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Transferin tamamlanabilmesi için Györi ETO FC ile Beşiktaş'ın da anlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüplerin bonservis ve transferin diğer şartları üzerindeki görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Elan Ricardo'nun da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği bilgisine ulaşıldı.
Siyah-beyazlıların 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan sırasıyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.
Macaristan ekibi Györi ETO FC'nin, 20 yaşındaki Ekvadorlu Elan Ricardo ve temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Transferin tamamlanabilmesi için Györi ETO FC ile Beşiktaş'ın da anlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüplerin bonservis ve transferin diğer şartları üzerindeki görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Elan Ricardo'nun da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği bilgisine ulaşıldı.
Siyah-beyazlıların 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan sırasıyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.