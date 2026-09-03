Tottenham'da Richarlison kadro dışı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, çarpıcı bir karara imza attı.
KADROYA YAZILMADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tottenham, Brezilyalı hücum oyuncusu Richarlison'u Premier Lig kadrosuna yazmadı!
TÜRKİYE'DE GÜNDEME GELDİ
29 yaşındaki Richarlison, yaz transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelmişti.
2022 yılından bu yana Tottenham'da forma giyen Richarlison, İngiliz ekibinde 134 maçta süre buldu ve 32 gol, 15 asistle skora katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
KADROYA YAZILMADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tottenham, Brezilyalı hücum oyuncusu Richarlison'u Premier Lig kadrosuna yazmadı!
TÜRKİYE'DE GÜNDEME GELDİ
29 yaşındaki Richarlison, yaz transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelmişti.
2022 yılından bu yana Tottenham'da forma giyen Richarlison, İngiliz ekibinde 134 maçta süre buldu ve 32 gol, 15 asistle skora katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.