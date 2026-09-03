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Camavinga transferi yattı: Madrid geri adım atmadı

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Eduardo Camavinga transferinde istediği sonucu alamadı. Real Madrid'in 70 milyon Euro beklentisi ve kiralama teklifini kabul etmemesi transferi çıkmaza soktu.

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Açık
calendar 03 Eylül 2026 08:47
Haber: Sözcü
Camavinga transferi yattı: Madrid geri adım atmadı
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Galatasaray, yaz transfer döneminde Eduardo Camavinga için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Real Madrid'in Fransız futbolcu için 70 milyon Euro bonservis beklentisi, sarı-kırmızılıların transfer planlarını zorlaştırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİRALAMA FORMÜLÜ KABUL EDİLMEDİ

Galatasaray, yüksek bonservis talebi nedeniyle Camavinga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak Real Madrid, sarı-kırmızılıların bu talebini kabul etmedi.

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği Camavinga için Galatasaray'ın yüksek ihtimalle devre arasında yeniden girişimde bulunacağı belirtildi.



Galatasaray


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