Galatasaray, yaz transfer döneminde Eduardo Camavinga için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Real Madrid'in Fransız futbolcu için 70 milyon Euro bonservis beklentisi, sarı-kırmızılıların transfer planlarını zorlaştırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİRALAMA FORMÜLÜ KABUL EDİLMEDİ
Galatasaray, yüksek bonservis talebi nedeniyle Camavinga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak Real Madrid, sarı-kırmızılıların bu talebini kabul etmedi.
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği Camavinga için Galatasaray'ın yüksek ihtimalle devre arasında yeniden girişimde bulunacağı belirtildi.
Galatasaray, yüksek bonservis talebi nedeniyle Camavinga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak Real Madrid, sarı-kırmızılıların bu talebini kabul etmedi.
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği Camavinga için Galatasaray'ın yüksek ihtimalle devre arasında yeniden girişimde bulunacağı belirtildi.