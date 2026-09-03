02 Eylül
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02 Eylül
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Burnley-Middlesbrough
1-1
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Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, 4-13 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 21:37 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 02:32
Haber: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda başantrenör Andrea Mazzon'un yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosu şu şekilde:

Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.

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