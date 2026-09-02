02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
17:00
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
19:30
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
21:45
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
16:00
02 Eylül
Udinese-Venezia
19:00
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Jalen Duren ile Pistons'ın kontrat beklentileri arasında büyük fark var

Detroit Pistons, Jalen Duren'a yıllık yaklaşık 35 milyon dolar önerirken genç pivotun cephesi 40 milyon doların üzerinde bir ortalama ücret talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jalen Duren ile Pistons'ın kontrat beklentileri arasında büyük fark var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Jalen Duren ile Detroit Pistons arasındaki uzun vadeli kontrat görüşmelerinde eylül ayı itibarıyla önemli bir maddi fark bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Tim MacMahon'un haberine göre Detroit, 22 yaşındaki pivota yıllık yaklaşık 35 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme teklif ediyor. Duren'ın cephesi ise yıllık ortalama değeri 40 milyon doların üzerinde olan bir kontrat istiyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler, geçen yaz çaylak kontratlarının uzatılması için belirlenen son tarihe kadar anlaşma sağlanamamasından bu yana devam ediyor.

Duren, bunun üzerine 2025-26 sezonuna kendisini kanıtlaması gereken bir pozisyonda girdi. Genç pivot, 70 karşılaşmada 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalayarak pazarlık masasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, aynı zamanda All-NBA Üçüncü Beşi'nde yer aldı. Detroit ise normal sezonu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nın en iyi derecesine ulaştı.

Pistons'ın en skorer ikinci oyuncusu olan Duren, saha içinden yüzde 65.0 isabet kaydederken maç başına 3.8 hücum ribaundu topladı.

Duren'ın normal sezondaki performansı, genç oyuncunun "Rose Kuralı" kapsamında daha yüksek bir kontrat almaya hak kazanmasını da sağladı. All-NBA kadrosuna seçilmesi sayesinde Duren, maaş bütçesinin yüzde 30'una karşılık gelen bir başlangıç ücreti alabilir.

Bu oran, maksimum kontrat çerçevesinde yaklaşık 287 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşmeye karşılık geliyor.

Ancak Detroit, mevcut görüşmelerde bu rakamı temel almıyor. MacMahon'un aktardığına göre Pistons, Rose Kuralı'ndan yararlanamayan ve çaylak kontratı sona eren oyuncular için geçerli olan yüzde 25'lik maksimum ücretin bile önemli ölçüde altında kalan teklifindeki tutumunu sürdürüyor.

Duren'ın yer aldığı 2022 draft sınıfından yalnızca üç oyuncu, beş yıllık uzatmalarda maaş bütçesinin yüzde 25'ine karşılık gelen maksimum kontratı aldı: Oklahoma City Thunder forveti Chet Holmgren, Orlando Magic for forveti Paolo Banchero ve Oklahoma City forveti Jalen Williams.

Bu üç oyuncunun da 2026-27 sezonunda 41.2 milyon dolar kazanması planlanıyor.

Duren'ın playoff performansı ise Detroit'in değerlendirmesi gereken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Normal sezonda 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalayan genç pivot, 14 playoff karşılaşmasında yüzde 51.4 saha içi isabet oranıyla 10.2 sayı ve 8.5 ribaund üretebildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.