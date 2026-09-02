Jalen Duren ile Detroit Pistons arasındaki uzun vadeli kontrat görüşmelerinde eylül ayı itibarıyla önemli bir maddi fark bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Tim MacMahon'un haberine göre Detroit, 22 yaşındaki pivota yıllık yaklaşık 35 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme teklif ediyor. Duren'ın cephesi ise yıllık ortalama değeri 40 milyon doların üzerinde olan bir kontrat istiyor.
Taraflar arasındaki görüşmeler, geçen yaz çaylak kontratlarının uzatılması için belirlenen son tarihe kadar anlaşma sağlanamamasından bu yana devam ediyor.
Duren, bunun üzerine 2025-26 sezonuna kendisini kanıtlaması gereken bir pozisyonda girdi. Genç pivot, 70 karşılaşmada 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalayarak pazarlık masasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.
Kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, aynı zamanda All-NBA Üçüncü Beşi'nde yer aldı. Detroit ise normal sezonu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nın en iyi derecesine ulaştı.
Pistons'ın en skorer ikinci oyuncusu olan Duren, saha içinden yüzde 65.0 isabet kaydederken maç başına 3.8 hücum ribaundu topladı.
Duren'ın normal sezondaki performansı, genç oyuncunun "Rose Kuralı" kapsamında daha yüksek bir kontrat almaya hak kazanmasını da sağladı. All-NBA kadrosuna seçilmesi sayesinde Duren, maaş bütçesinin yüzde 30'una karşılık gelen bir başlangıç ücreti alabilir.
Bu oran, maksimum kontrat çerçevesinde yaklaşık 287 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşmeye karşılık geliyor.
Ancak Detroit, mevcut görüşmelerde bu rakamı temel almıyor. MacMahon'un aktardığına göre Pistons, Rose Kuralı'ndan yararlanamayan ve çaylak kontratı sona eren oyuncular için geçerli olan yüzde 25'lik maksimum ücretin bile önemli ölçüde altında kalan teklifindeki tutumunu sürdürüyor.
Duren'ın yer aldığı 2022 draft sınıfından yalnızca üç oyuncu, beş yıllık uzatmalarda maaş bütçesinin yüzde 25'ine karşılık gelen maksimum kontratı aldı: Oklahoma City Thunder forveti Chet Holmgren, Orlando Magic for forveti Paolo Banchero ve Oklahoma City forveti Jalen Williams.
Bu üç oyuncunun da 2026-27 sezonunda 41.2 milyon dolar kazanması planlanıyor.
Duren'ın playoff performansı ise Detroit'in değerlendirmesi gereken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Normal sezonda 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalayan genç pivot, 14 playoff karşılaşmasında yüzde 51.4 saha içi isabet oranıyla 10.2 sayı ve 8.5 ribaund üretebildi.
Taraflar arasındaki görüşmeler, geçen yaz çaylak kontratlarının uzatılması için belirlenen son tarihe kadar anlaşma sağlanamamasından bu yana devam ediyor.
Duren, bunun üzerine 2025-26 sezonuna kendisini kanıtlaması gereken bir pozisyonda girdi. Genç pivot, 70 karşılaşmada 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalayarak pazarlık masasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.
Kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, aynı zamanda All-NBA Üçüncü Beşi'nde yer aldı. Detroit ise normal sezonu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nın en iyi derecesine ulaştı.
Pistons'ın en skorer ikinci oyuncusu olan Duren, saha içinden yüzde 65.0 isabet kaydederken maç başına 3.8 hücum ribaundu topladı.
Duren'ın normal sezondaki performansı, genç oyuncunun "Rose Kuralı" kapsamında daha yüksek bir kontrat almaya hak kazanmasını da sağladı. All-NBA kadrosuna seçilmesi sayesinde Duren, maaş bütçesinin yüzde 30'una karşılık gelen bir başlangıç ücreti alabilir.
Bu oran, maksimum kontrat çerçevesinde yaklaşık 287 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşmeye karşılık geliyor.
Ancak Detroit, mevcut görüşmelerde bu rakamı temel almıyor. MacMahon'un aktardığına göre Pistons, Rose Kuralı'ndan yararlanamayan ve çaylak kontratı sona eren oyuncular için geçerli olan yüzde 25'lik maksimum ücretin bile önemli ölçüde altında kalan teklifindeki tutumunu sürdürüyor.
Duren'ın yer aldığı 2022 draft sınıfından yalnızca üç oyuncu, beş yıllık uzatmalarda maaş bütçesinin yüzde 25'ine karşılık gelen maksimum kontratı aldı: Oklahoma City Thunder forveti Chet Holmgren, Orlando Magic for forveti Paolo Banchero ve Oklahoma City forveti Jalen Williams.
Bu üç oyuncunun da 2026-27 sezonunda 41.2 milyon dolar kazanması planlanıyor.
Duren'ın playoff performansı ise Detroit'in değerlendirmesi gereken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Normal sezonda 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalayan genç pivot, 14 playoff karşılaşmasında yüzde 51.4 saha içi isabet oranıyla 10.2 sayı ve 8.5 ribaund üretebildi.