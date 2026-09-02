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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için Halil Umut Meler iddiası

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak zorlu derbiyi yabancı bir hakemin yönetme ihtimali gündemde yok. Yerli isimler arasında Halil Umut Meler favori. Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak ise yedekte duruyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 10:06
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için Halil Umut Meler iddiası
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Süper Lig'de gözler 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu zorlu mücadelenin hakeminin kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Çünkü iki ekip de geçtiğimiz haftalardaki karşılaşmalarda yapılan hakem hatalarından oldukça rahatsız.

Fenerbahçe de Beşiktaş da bu rahatsızlığı TFF'ye sert bir dille iletmiş durumda.

Her derbi öncesi olduğu gibi yabancı hakem söylemleri yine gündeme getirildi. Ancak TFF cephesinden alınan bilgilere göre böyle bir olasılık yok.

Geçtiğimiz sezon kritik maçların 1 numaralı ismi olan Yasin Kol'a bu kez derbi yok. Kol, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı son lig maçında düdük çaldı.

Merkez Hakem Kurulu cephesinden sızan bilgilere göre; Halil Umut Meler ön plana çıkıyor. Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak alternatifleri de masada bulunuyor.

Zorlu maçın hakemi 3 Eylül Perşembe günü (Yarın) açıklanacak.





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