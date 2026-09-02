Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için Halil Umut Meler iddiası

Süper Lig'de gözler 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu zorlu mücadelenin hakeminin kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Çünkü iki ekip de geçtiğimiz haftalardaki karşılaşmalarda yapılan hakem hatalarından oldukça rahatsız.
Fenerbahçe de Beşiktaş da bu rahatsızlığı TFF'ye sert bir dille iletmiş durumda.
Her derbi öncesi olduğu gibi yabancı hakem söylemleri yine gündeme getirildi. Ancak TFF cephesinden alınan bilgilere göre böyle bir olasılık yok.
Geçtiğimiz sezon kritik maçların 1 numaralı ismi olan Yasin Kol'a bu kez derbi yok. Kol, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı son lig maçında düdük çaldı.
Merkez Hakem Kurulu cephesinden sızan bilgilere göre; Halil Umut Meler ön plana çıkıyor. Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak alternatifleri de masada bulunuyor.
Zorlu maçın hakemi 3 Eylül Perşembe günü (Yarın) açıklanacak.
Fenerbahçe de Beşiktaş da bu rahatsızlığı TFF'ye sert bir dille iletmiş durumda.
Her derbi öncesi olduğu gibi yabancı hakem söylemleri yine gündeme getirildi. Ancak TFF cephesinden alınan bilgilere göre böyle bir olasılık yok.
Geçtiğimiz sezon kritik maçların 1 numaralı ismi olan Yasin Kol'a bu kez derbi yok. Kol, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı son lig maçında düdük çaldı.
Merkez Hakem Kurulu cephesinden sızan bilgilere göre; Halil Umut Meler ön plana çıkıyor. Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak alternatifleri de masada bulunuyor.
Zorlu maçın hakemi 3 Eylül Perşembe günü (Yarın) açıklanacak.