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Sivasspor'da Aliou Badji ile yollar ayrıldı

Ekenler Beton Sivasspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Badji, kırmızı-beyazlı formayla 22 maçta 4 gol attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 23:04 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 01:57
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor'da Aliou Badji ile yollar ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, golcü oyuncu Aliou Badji ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Senegalli forvet, 20'si lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi.

Aliou Badji, Sivasspor formasıyla 2'si ligde, 2'si de Türkiye Kupası'nda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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