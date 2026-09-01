01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
16:00
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
17:00
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

Milli okçulardan Taranto'da madalya

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nı bronz madalyayla tamamladı. Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Milli Takım, üçüncülük maçında ev sahibi İtalya'yı 6-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 14:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli okçulardan Taranto'da madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
AKFEN İnşaat'ın desteklediği milli okçu Berkay Akkoyun, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Milli Takım, bronz madalya karşılaşmasında ev sahibi İtalya'yı set vermeden 6-0 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

İTALYA'YI 6-0 MAĞLUP ETTİLER

Türkiye, turnuvanın çeyrek finalinde Mısır ile karşılaştı. Milli Takım, rakibini 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İspanya ile karşılaşan Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer, çekişmeli geçen mücadeleyi 5-3 kaybederek bronz madalya maçına çıktı.

Üçüncülük mücadelesinde ev sahibi İtalya karşısına çıkan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, 6-0'lık galibiyetle bronz madalyanın sahibi oldu.

AKKOYUN'UN BAŞARILARINA BİR YENİSİ DAHA

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle kariyerini sürdüren Berkay Akkoyun, daha önce 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

Milli okçu, 2025 Dünya Üniversite Oyunları'nda da bronz madalyaya ulaşırken, 1330 puanlık performansıyla Avrupa rekoruna imza attı.

Akkoyun, Taranto'da kazandığı bronz madalyayla uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.