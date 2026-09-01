Savunmaya takviye için yerli isimleri değerlendirmeye alan Galatasaray, Yusuf Akçiçek için son aşamaya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2019'da Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'yi altyapısına transfer olan genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin A takımına kadar çıkarken gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezonun yaz döneminde 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'e geçmişti. Bu sezon 2 maçta sahaya çıkan oyuncu ile temas kuran sarı-kırmızılılar, hem Suudi ekibini hem de futbolcuyu ikna etti. Ancak bu transferdeki kritik nokta, Al-Hilal'in bu mevkiye oyuncu bulması. Körfez temsilcisi istediği oyuncuyu kadrosuna kattığı anda Galatasaray da Yusuf Akçiçek'e yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirecek.
20 yaşındaki oyuncu Al-Hilal'e transfer olurken Galatasaray 110 bin Euro yetiştirme bedeli kazanmıştı. Futbolcunun yıllık maaşı olan 5.2 milyon Euro'nun yarısına (2.6 milyon Euro) Galatasaray'a anlaştığı öğrenildi.
20 yaşındaki oyuncu Al-Hilal'e transfer olurken Galatasaray 110 bin Euro yetiştirme bedeli kazanmıştı. Futbolcunun yıllık maaşı olan 5.2 milyon Euro'nun yarısına (2.6 milyon Euro) Galatasaray'a anlaştığı öğrenildi.