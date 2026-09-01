İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. Barcelona, Camp Nou'da oynanan maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rayo Vallecano, 12. dakikada Sergio Camello'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona, 19. dakikada Raphinha ve 21. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle soyunma odasına 2-1 ile gitti.
Barcelona, Florian Lejeune'nin 51. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Rayo Vallecano'da Sergio Camello, 59. dakikada durumu 3-2 yaptı.
Barcelona, Raphinha'nın 71 ve Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 5-2 kazandı.
Bu sonucun ardından Barcelona, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Rayo Vallecano, 1 puanda kaldı.
Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Santander'i ağırlayacak.
Barcelona, 19. dakikada Raphinha ve 21. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle soyunma odasına 2-1 ile gitti.
Barcelona, Florian Lejeune'nin 51. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Rayo Vallecano'da Sergio Camello, 59. dakikada durumu 3-2 yaptı.
Barcelona, Raphinha'nın 71 ve Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 5-2 kazandı.
Bu sonucun ardından Barcelona, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Rayo Vallecano, 1 puanda kaldı.
Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Santander'i ağırlayacak.