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31 Ağustos
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Barcelona, La Liga'ya 3'te 3 ile başladı

İspanya La Liga'da Barcelona, Rayo Vallecano'yu sahasında 5-2 yendi. Barcelona, ligde sezona 3'te 3 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona, La Liga'ya 3'te 3 ile başladı
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İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. Barcelona, Camp Nou'da oynanan maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rayo Vallecano, 12. dakikada Sergio Camello'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 19. dakikada Raphinha ve 21. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle soyunma odasına 2-1 ile gitti.

Barcelona, Florian Lejeune'nin 51. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Rayo Vallecano'da Sergio Camello, 59. dakikada durumu 3-2 yaptı.

Barcelona, Raphinha'nın 71 ve Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 5-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Barcelona, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Rayo Vallecano, 1 puanda kaldı.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Santander'i ağırlayacak.

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