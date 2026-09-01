31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
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0-1
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Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Fatih Tekke: "Sorumlusu benim!"

Fatih Tekke, Amedspor mağlubiyetinin ardından sorumluluğu üstlenerek Trabzonspor'un bir an önce reaksiyon gösterip ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Sorumlusu benim!'
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha önce istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Tekke, Amedspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"OYUNU HİÇ ELİMİZDE TUTAMADIK"

Takımının performansından memnun olmadığını belirten Fatih Tekke, "Üzücü bir akşam yine. Skordan bağımsız, oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.

"TAKIM AYAĞA KALKACAK, KESİN!"

Mağlubiyeti geride bırakmaları gerektiğini dile getiren Tekke, "Şimdi bunu unutup, bir an önce ayağa kalkacağız. Takım ayağa kalkacak, kesin!" dedi.

"KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Amedspor karşısında alınan yenilgiyi önceki maçtan daha olumsuz bir gece olarak değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım, kötü bir mağlubiyet. Konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip, ayağa kalkmalıyız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



Trabzonspor


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