Fatih Tekke: 'Sorumlusu benim!'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Daha önce istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Tekke, Amedspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"OYUNU HİÇ ELİMİZDE TUTAMADIK"

Takımının performansından memnun olmadığını belirten Fatih Tekke, "Üzücü bir akşam yine. Skordan bağımsız, oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.





"TAKIM AYAĞA KALKACAK, KESİN!"

Mağlubiyeti geride bırakmaları gerektiğini dile getiren Tekke, "Şimdi bunu unutup, bir an önce ayağa kalkacağız. Takım ayağa kalkacak, kesin!" dedi.





"KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Amedspor karşısında alınan yenilgiyi önceki maçtan daha olumsuz bir gece olarak değerlendiren deneyimli çalıştırıcı,sözleriyle açıklamalarını tamamladı.