Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak transferde taraflar arasındaki beklenti farkı pazarlıkları tıkadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky DE'den Florian Plettenberg'in haberine göre; Schalke 04, genç oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarına ekledi. Alman temsilcisi, Beşiktaş'a Mustafa Erhan Hekimoğlu için 5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ NETLEŞTİ
Genç oyuncusunun potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi ise Alman ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdi. Siyah-beyazlıların Mustafa Erhan Hekimoğlu için 10 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.
Öte yandan transfer görüşmelerinin kilitlendiği ve Schalke'nin yeni bir teklif yapıp yapmayacağının netleşmediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ NETLEŞTİ
Genç oyuncusunun potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi ise Alman ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdi. Siyah-beyazlıların Mustafa Erhan Hekimoğlu için 10 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.
Öte yandan transfer görüşmelerinin kilitlendiği ve Schalke'nin yeni bir teklif yapıp yapmayacağının netleşmediği öğrenildi.