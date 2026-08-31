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Schalke'den Mustafa Erhan Hekimoğlu hamlesi!

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Mustafa Erhan Hekimoğlu için Schalke kapıyı çaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 21:54
Haber: Sporx.com
Schalke'den Mustafa Erhan Hekimoğlu hamlesi!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak transferde taraflar arasındaki beklenti farkı pazarlıkları tıkadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky DE'den Florian Plettenberg'in haberine göre; Schalke 04, genç oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarına ekledi. Alman temsilcisi, Beşiktaş'a Mustafa Erhan Hekimoğlu için 5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ NETLEŞTİ

Genç oyuncusunun potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi ise Alman ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdi. Siyah-beyazlıların Mustafa Erhan Hekimoğlu için 10 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

Öte yandan transfer görüşmelerinin kilitlendiği ve Schalke'nin yeni bir teklif yapıp yapmayacağının netleşmediği öğrenildi.

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