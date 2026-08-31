31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
21:30
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
21:30
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
22:00
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
20:30
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
22:30
31 Ağustos
Lecce-Roma
19:30
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
21:45
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
22:15
31 Ağustos
Benfica-Estoril
22:15

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı 1 Eylül Salı günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın son maçları ise 3 Eylül Perşembe günü yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 14:15
Haber: AA
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta programı açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı 1 Eylül Salı günü oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:

1 Eylül Salı:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (4 Eylül)

20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)

20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.