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Galatasaray'ýn büyük hayali: Eduardo Camavinga

Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, orta sahada Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un büyük hayali Eduardo Camavinga için fýrsat kolluyor. Real Madrid'in 55 milyon euro seviyesine çektiði bonservis bedelinde yeni bir indirim bekleyen sarý-kýrmýzýlýlar, Þampiyonlar Ligi kadro bildirimi öncesi transferi bitirmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 08:55
Haber: Akþam, Fotoðraf: Imago
Galatasaray'ýn büyük hayali: Eduardo Camavinga
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Rafael Leao'yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, orta saha transferinde bir hayali gerçekleþtirmek için kilitlenmiþ durumda. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla ABDULLAH KAVUKCU VE OKAN BURUK'UN BÜYÜK HAYALÝ

Transferden sorumlu Sarý-Kýrmýzýlý yönetici Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un hayali, Real Madrid'in genç yeteneði Eduardo Camavinga...

REAL MADRID BONSERVÝS BEDELÝNÝ DÜÞÜRDÜ

Cim-Bom, 23 yaþýndaki baþarýlý oyuncuyu kadrosuna katmak için görüþmelerini uzun süredir sürdürüyor. Ýspanyol ekibi, kadroda düþünmediði baþarýlý Fransýz yýldýz futbolcu için bonservis bedelini 55 milyon euro seviyelerine kadar düþürmüþ durumda.

DEVLER LÝGÝ'NE SAYILI ZAMAN

Ýspanya'da transfer dönemi 2 Eylül'de sona eriyor. Real Madrid'in o zamana kadar orta sahaya takviye yapmasý durumunda Fransýz Camavinga'nýn bonservis bedelinde daha da indirime gitmesi bekleniyor.



Galatasaray


Sarý-Kýrmýzýlý yöneticiler bu geliþmeleri yakýndan takip ediyor. Süper Lig'de transfer dönemi 4 Eylül'de biterken, Þampiyonlar Ligi kadrosunun 2 Eylül'e kadar bildirilmesi gerekiyor.

Galatasaray, 23 yaþýndaki futbolcu dýþýnda orta saha için alternatif adaylarla görüþmelerini de sürüyor.



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