Rafael Leao'yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, orta saha transferinde bir hayali gerçekleþtirmek için kilitlenmiþ durumda. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE ABDULLAH KAVUKCU VE OKAN BURUK'UN BÜYÜK HAYALÝ
Transferden sorumlu Sarý-Kýrmýzýlý yönetici Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un hayali, Real Madrid'in genç yeteneði Eduardo Camavinga...
REAL MADRID BONSERVÝS BEDELÝNÝ DÜÞÜRDÜ
Cim-Bom, 23 yaþýndaki baþarýlý oyuncuyu kadrosuna katmak için görüþmelerini uzun süredir sürdürüyor. Ýspanyol ekibi, kadroda düþünmediði baþarýlý Fransýz yýldýz futbolcu için bonservis bedelini 55 milyon euro seviyelerine kadar düþürmüþ durumda.
DEVLER LÝGÝ'NE SAYILI ZAMAN
Ýspanya'da transfer dönemi 2 Eylül'de sona eriyor. Real Madrid'in o zamana kadar orta sahaya takviye yapmasý durumunda Fransýz Camavinga'nýn bonservis bedelinde daha da indirime gitmesi bekleniyor.
Sarý-Kýrmýzýlý yöneticiler bu geliþmeleri yakýndan takip ediyor. Süper Lig'de transfer dönemi 4 Eylül'de biterken, Þampiyonlar Ligi kadrosunun 2 Eylül'e kadar bildirilmesi gerekiyor.
Galatasaray, 23 yaþýndaki futbolcu dýþýnda orta saha için alternatif adaylarla görüþmelerini de sürüyor.
Transferden sorumlu Sarý-Kýrmýzýlý yönetici Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un hayali, Real Madrid'in genç yeteneði Eduardo Camavinga...
REAL MADRID BONSERVÝS BEDELÝNÝ DÜÞÜRDÜ
Cim-Bom, 23 yaþýndaki baþarýlý oyuncuyu kadrosuna katmak için görüþmelerini uzun süredir sürdürüyor. Ýspanyol ekibi, kadroda düþünmediði baþarýlý Fransýz yýldýz futbolcu için bonservis bedelini 55 milyon euro seviyelerine kadar düþürmüþ durumda.
DEVLER LÝGÝ'NE SAYILI ZAMAN
Ýspanya'da transfer dönemi 2 Eylül'de sona eriyor. Real Madrid'in o zamana kadar orta sahaya takviye yapmasý durumunda Fransýz Camavinga'nýn bonservis bedelinde daha da indirime gitmesi bekleniyor.
Sarý-Kýrmýzýlý yöneticiler bu geliþmeleri yakýndan takip ediyor. Süper Lig'de transfer dönemi 4 Eylül'de biterken, Þampiyonlar Ligi kadrosunun 2 Eylül'e kadar bildirilmesi gerekiyor.
Galatasaray, 23 yaþýndaki futbolcu dýþýnda orta saha için alternatif adaylarla görüþmelerini de sürüyor.