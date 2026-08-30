İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Malaga'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Mücadelede Real Madrid, 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.
Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı.
2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.
Mücadelede Real Madrid, 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.
Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Real Madrid, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı.
Arda Güler 87'de girdi, 90+1'de attı!pic.twitter.com/FJ4g78SbXU
— Sporx (@sporx) August 30, 2026
2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.