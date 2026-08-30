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Real Madrid'den 3'te 3: Arda Güler'den 4 dakikada şov!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Malaga'yı 4-0 yendi ve sezona 3'te 3'le başladı. Milli futbolcumuz Arda Güler, 87. dakikada oyuna girdiği maçta 90+1. dakikada ağları havalandırdı.

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calendar 30 Ağustos 2026 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 20:38
Real Madrid'den 3'te 3: Arda Güler'den 4 dakikada şov!
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Mücadelede Real Madrid, 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.

Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Real Madrid, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.

 

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