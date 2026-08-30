Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray-Göztepe maçı sonrasında gittiği İzmir'de araç çarpması sonrası hastaneye kaldırılan Bahçetepe'nin beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Çeşme Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Bahçetepe'nin diz ekleminde kırık bulunduğu belirtildi.
Çeşme Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Bahçetepe'nin diz ekleminde kırık bulunduğu belirtildi.