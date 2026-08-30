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Bora Bahçetepe, İzmir'de kaza geçirdi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye maç sonrası gittiği İzmir'de araba çarptı. Bahçetepe'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 12:26 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bora Bahçetepe, İzmir'de kaza geçirdi!
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray-Göztepe maçı sonrasında gittiği İzmir'de araç çarpması sonrası hastaneye kaldırılan Bahçetepe'nin beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Çeşme Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Bahçetepe'nin diz ekleminde kırık bulunduğu belirtildi.



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