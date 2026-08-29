Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gümüşdağ, Galatasaray'dan Mario Lemina ile ilgili konuştu. Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz." diye konuştu.
Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu futbolcusu ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen Lemina için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu futbolcusu ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen Lemina için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.