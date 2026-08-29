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Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya gitmişti: Roma peşine düştü

Roma, Cruzeiro forması giyen 2006 doğumlu Ekvadorlu hücum oyuncusu Keny Arroyo için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya gitmişti: Roma peşine düştü
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Cruzeiro forması giyen Ekvadorlu genç yetenek Keny Arroyo'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN Brezilya'nın haberine göre Roma, 2006 doğumlu hücum oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için Cruzeiro ile temasa geçti.

Sol ayağını etkili kullanan Arroyo; forvet arkasında, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Ancak Brezilya temsilcisinin genç futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz eylül ayında 8,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cruzeiro'ya transfer olan Ekvadorlu futbolcu, Brezilya ekibinde çıktığı karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TAN CRUZEIRO'YA 8,5 MİLYON EUROYA GİTTİ

Keny Arroyo, 9 Şubat 2025 tarihinde Independiente'den 5,67 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, 2 Eylül 2025'te ise 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılardan Cruzeiro'nun yolunu tuttu.





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