İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Cruzeiro forması giyen Ekvadorlu genç yetenek Keny Arroyo'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN Brezilya'nın haberine göre Roma, 2006 doğumlu hücum oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için Cruzeiro ile temasa geçti.
Sol ayağını etkili kullanan Arroyo; forvet arkasında, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Ancak Brezilya temsilcisinin genç futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Geçtiğimiz eylül ayında 8,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cruzeiro'ya transfer olan Ekvadorlu futbolcu, Brezilya ekibinde çıktığı karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'TAN CRUZEIRO'YA 8,5 MİLYON EUROYA GİTTİ
Keny Arroyo, 9 Şubat 2025 tarihinde Independiente'den 5,67 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, 2 Eylül 2025'te ise 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılardan Cruzeiro'nun yolunu tuttu.
Sol ayağını etkili kullanan Arroyo; forvet arkasında, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Ancak Brezilya temsilcisinin genç futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Geçtiğimiz eylül ayında 8,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cruzeiro'ya transfer olan Ekvadorlu futbolcu, Brezilya ekibinde çıktığı karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'TAN CRUZEIRO'YA 8,5 MİLYON EUROYA GİTTİ
Keny Arroyo, 9 Şubat 2025 tarihinde Independiente'den 5,67 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, 2 Eylül 2025'te ise 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılardan Cruzeiro'nun yolunu tuttu.