İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Manchester City, Selhurst Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester City, 17. dakikada Erling Haaland ve 54. dakikada Rayan Cherki'nin golleriyle 2-0'ı buldu.
Crystal Palace, Gianluigi Donnarumma'nın 56. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1'i buldu.
Konuk ekip Manchester City, Cherki'nin 59 ve Erling Haaland'ın 84. dakikada attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 2 maçta 6 puana ulaştı. Crystal Palace'ın iki hafta sonunda puanı bulunmuyor.
Manchester City, ligde gelecek hafta Covenrty'yi ağırlayacak. Crystal Palace, Fulham deplasmanına gidecek.
Crystal Palace, Gianluigi Donnarumma'nın 56. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1'i buldu.
Konuk ekip Manchester City, Cherki'nin 59 ve Erling Haaland'ın 84. dakikada attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 2 maçta 6 puana ulaştı. Crystal Palace'ın iki hafta sonunda puanı bulunmuyor.
Manchester City, ligde gelecek hafta Covenrty'yi ağırlayacak. Crystal Palace, Fulham deplasmanına gidecek.