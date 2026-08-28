28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
1-1
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-2
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-089'
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Manchester City, sezona 2'de 2 ile başladı

Manchester City, Crystal Palace'ı deplasmanda 4-1 yendi ve lige 2'de 2 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 23:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, sezona 2'de 2 ile başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Manchester City, Selhurst Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester City, 17. dakikada Erling Haaland ve 54. dakikada Rayan Cherki'nin golleriyle 2-0'ı buldu.

Crystal Palace, Gianluigi Donnarumma'nın 56. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1'i buldu.

Konuk ekip Manchester City, Cherki'nin 59 ve Erling Haaland'ın 84. dakikada attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 2 maçta 6 puana ulaştı. Crystal Palace'ın iki hafta sonunda puanı bulunmuyor.

Manchester City, ligde gelecek hafta Covenrty'yi ağırlayacak. Crystal Palace, Fulham deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.