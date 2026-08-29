Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşındaki Norris, yeni sözleşmenin ardından McLaren'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek takımda kalmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
"McLAREN BENİM EVİM"
Norris, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"McLaren benim evim ve en az 2030'a kadar takımda kalmamı sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. 9 yıl önce bu yolculuğa başladığımda, ulaşmak istediğim hedefler konusunda nettim; McLaren'ı tekrar zirveye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu hedefe ulaştık ama daha fazlasını istiyoruz."
İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Lando Norris, geçen yıl Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.
Bu başarıyla birlikte Norris, McLaren'ın 17 yıllık şampiyonluk bekleyişine de son verdi.
MCL39 NORRIS'E HEDİYE EDİLECEK
McLaren, sözleşme gereği Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazandığı MCL39 aracının hediye edileceğini de açıkladı.
"McLAREN BENİM EVİM"
Norris, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"McLaren benim evim ve en az 2030'a kadar takımda kalmamı sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. 9 yıl önce bu yolculuğa başladığımda, ulaşmak istediğim hedefler konusunda nettim; McLaren'ı tekrar zirveye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu hedefe ulaştık ama daha fazlasını istiyoruz."
İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Lando Norris, geçen yıl Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.
Bu başarıyla birlikte Norris, McLaren'ın 17 yıllık şampiyonluk bekleyişine de son verdi.
MCL39 NORRIS'E HEDİYE EDİLECEK
McLaren, sözleşme gereği Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazandığı MCL39 aracının hediye edileceğini de açıkladı.