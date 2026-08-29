Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 9 TRANSFER YAPILDI
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı takım, kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, orta saha için dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Yönetimin, ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen profil aradığı, önceliği de Pape Matar Sarr'a verdiği öğrenildi.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Siyah-beyazlılar, Galatasaray'la da adı geçen 23 yaşındaki orta saha için 20 milyon Euro bütçe ayırdı.
Senegalli futbolcunun kulübü Tottenham ise Nottingham Forest'ın da peşinde olduğu oyuncusu için 30 milyon Euro beklenti içerisinde.
Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın da Sarr ile görüştüğü bildirildi.
Başarılı futbolcunun da İngiliz ekibinden ayrılmak istediği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Senegalli yıldızın piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
SÖZLEŞMESİ
Pape Matar Sarr'ın Tottenham ile mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
İngiliz ekibi, oyuncuyu Metz'ten 2021 yılında 16.9 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Tottenham formasıyla şu ana kadar 141 maça çıkan oyuncu, 11 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı takım, kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, orta saha için dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Yönetimin, ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen profil aradığı, önceliği de Pape Matar Sarr'a verdiği öğrenildi.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Siyah-beyazlılar, Galatasaray'la da adı geçen 23 yaşındaki orta saha için 20 milyon Euro bütçe ayırdı.
Senegalli futbolcunun kulübü Tottenham ise Nottingham Forest'ın da peşinde olduğu oyuncusu için 30 milyon Euro beklenti içerisinde.
Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın da Sarr ile görüştüğü bildirildi.
Başarılı futbolcunun da İngiliz ekibinden ayrılmak istediği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Senegalli yıldızın piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
SÖZLEŞMESİ
Pape Matar Sarr'ın Tottenham ile mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
İngiliz ekibi, oyuncuyu Metz'ten 2021 yılında 16.9 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Tottenham formasıyla şu ana kadar 141 maça çıkan oyuncu, 11 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.