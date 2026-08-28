1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bandırmaspor, 8. dakikada Amidou Badji ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Pendikspor, bu gole 22. dakikada Samuel Abifade ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 5, Bandırmaspor 6 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Pendikspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Bu sonucun ardından Pendikspor 5, Bandırmaspor 6 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Pendikspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.