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Pendikspor - Bandırmaspor maçında kazanan yok

1. Lig'de Pendikspor ile Bandırmaspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 20:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pendikspor - Bandırmaspor maçında kazanan yok
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1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bandırmaspor, 8. dakikada Amidou Badji ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Pendikspor, bu gole 22. dakikada Samuel Abifade ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Pendikspor 5, Bandırmaspor 6 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Pendikspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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