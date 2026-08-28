Galatasaray, 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, yeni sözleşme için oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı.
Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 1 maçta süre buldu.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, yeni sözleşme için oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı.
Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 1 maçta süre buldu.