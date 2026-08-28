28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
21:30
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
0-221'
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-122'
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
21:30
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
21:30
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Ağustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
20:00
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Ağustos
Lille-PSG
21:45
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Galatasaray'da Kazımcan Karataş planı

Galatasaray, iç transferde Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 19:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Kazımcan Karataş planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, yeni sözleşme için oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı.

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 1 maçta süre buldu.



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.