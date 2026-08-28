Slovenya, Macaristan'a set vermedi

2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'nda Slovenya, Macaristan'ý 3-0 maðlup etti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Bu sonuçla Slovenya, 3 galibiyetle grubunu üçüncü sýrada bitirdi. Macaristan ise 5 maðlubiyetle A Grubu'nu son sýrada tamamladý.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sýrbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Slovenya: Pavlovic Mori, Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec (Donko, Filipic, Godec, Frelih, Cvijic, Koren, Velikonja Grbac, Haluzan Sagadin)
Macaristan: Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss, Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak (Kertesz, Szalai, Eszter Zsombok, Nora Kiss, Pampuch, Luca Nemeth, Fekete, Anna Zsombok)
Setler: 25-21, 25-19, 25-16
Süre: 85 dakika (30, 28, 27)
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sýrbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Slovenya: Pavlovic Mori, Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec (Donko, Filipic, Godec, Frelih, Cvijic, Koren, Velikonja Grbac, Haluzan Sagadin)
Macaristan: Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss, Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak (Kertesz, Szalai, Eszter Zsombok, Nora Kiss, Pampuch, Luca Nemeth, Fekete, Anna Zsombok)
Setler: 25-21, 25-19, 25-16
Süre: 85 dakika (30, 28, 27)