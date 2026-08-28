28 Aðustos
Gençlerbirliði-Erzurumspor
21:30
28 Aðustos
Keçiörengücü-Ümraniye
0-224'
28 Aðustos
Pendikspor-Bandýrmaspor
1-125'
28 Aðustos
Antalyaspor-Sarýyer
21:30
28 Aðustos
Muðlaspor-Boluspor
21:30
28 Aðustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Aðustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Aðustos
Racing Santander-Elche
20:00
28 Aðustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Aðustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Aðustos
Lille-PSG
21:45
28 Aðustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Aðustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Slovenya, Macaristan'a set vermedi

Slovenya, Avrupa Voleybol Þampiyonasý'nda Macaristan'ý 3-0 yendi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 28 Aðustos 2026 17:53
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Slovenya, Macaristan'a set vermedi
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'nda Slovenya, Macaristan'ý 3-0 maðlup etti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Bu sonuçla Slovenya, 3 galibiyetle grubunu üçüncü sýrada bitirdi. Macaristan ise 5 maðlubiyetle A Grubu'nu son sýrada tamamladý.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sýrbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Slovenya: Pavlovic Mori, Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec (Donko, Filipic, Godec, Frelih, Cvijic, Koren, Velikonja Grbac, Haluzan Sagadin)

Macaristan: Csereklye, Petrenko, Lilla Kiss, Kump, Anett Nemeth, Bozoki-Szedmak (Kertesz, Szalai, Eszter Zsombok, Nora Kiss, Pampuch, Luca Nemeth, Fekete, Anna Zsombok)

Setler: 25-21, 25-19, 25-16

Süre: 85 dakika (30, 28, 27)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.