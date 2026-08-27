İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, orta sahasına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa, Bayern Münih'ten ayrılan Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiliz ekibinin, Leon Goretzka için transfer açıklamasında 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi süresine dair bilgi ise verilmedi.
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Goretzka, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
İngiliz ekibinin, Leon Goretzka için transfer açıklamasında 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi süresine dair bilgi ise verilmedi.
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Goretzka, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.