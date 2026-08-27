Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 4. hafta karþýlaþmalarýnýn programýný duyurdu. UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ýn maç tarihleri ise henüz açýklanmadý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"UEFA Þampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafýndan 29 Aðustos Cumartesi günü açýklanacak olmasý nedeniyle, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihleri ilan edilmemiþtir.
UEFA Þampiyonlar Ligi müsabaka takviminin açýklanmasýnýn ardýndan, temsilcilerimizin müsabaka günlerine göre karþýlaþmalarýn biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diðeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak þekilde programlanacaktýr."
"UEFA Þampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafýndan 29 Aðustos Cumartesi günü açýklanacak olmasý nedeniyle, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihleri ilan edilmemiþtir.
UEFA Þampiyonlar Ligi müsabaka takviminin açýklanmasýnýn ardýndan, temsilcilerimizin müsabaka günlerine göre karþýlaþmalarýn biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diðeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak þekilde programlanacaktýr."