Barcelona, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı.
"SÖZLEŞME İMZALANDI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Livakovic, Barcelona için sağlık kontrolünden geçti. Hırvat kaleci, sağlık kontrollerinin ardından Barcelona ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Livakovic için çarşamba günü resmi duyuru planlanmıştı ancak Fenerbahçe'den belge beklendiği için transferin duyurusu perşembe gününe kaldı.
Fenerbahçe'nin Lyon maçı nedeniyle sürecin geciktiği belirtildi.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transferinden 4 milyon euro bonservis kazanacak.
"SÖZLEŞME İMZALANDI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Livakovic, Barcelona için sağlık kontrolünden geçti. Hırvat kaleci, sağlık kontrollerinin ardından Barcelona ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Livakovic için çarşamba günü resmi duyuru planlanmıştı ancak Fenerbahçe'den belge beklendiği için transferin duyurusu perşembe gününe kaldı.
Fenerbahçe'nin Lyon maçı nedeniyle sürecin geciktiği belirtildi.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transferinden 4 milyon euro bonservis kazanacak.