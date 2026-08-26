26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
0-2DA
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
3-0DA
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
1-1DA
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-1DA
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
1-145'
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
1-148'
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
0-048'
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
2-0DA
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-1DA

"Dominik Livakovic, Barcelona'ya imza attı!"

Barcelona, Fenerbahçe'den Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol basını, 31 yaşındaki futbolcu için resmi açıklamanın perşembe günü yapılacağını duyurdu.

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calendar 26 Ağustos 2026 22:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
'Dominik Livakovic, Barcelona'ya imza attı!'
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Barcelona, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı.

"SÖZLEŞME İMZALANDI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Livakovic, Barcelona için sağlık kontrolünden geçti. Hırvat kaleci, sağlık kontrollerinin ardından Barcelona ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Livakovic için çarşamba günü resmi duyuru planlanmıştı ancak Fenerbahçe'den belge beklendiği için transferin duyurusu perşembe gününe kaldı.

Fenerbahçe'nin Lyon maçı nedeniyle sürecin geciktiği belirtildi.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transferinden 4 milyon euro bonservis kazanacak.





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