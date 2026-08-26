Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 156 karşılaşmanın 56'sını kazandı. Karadeniz ekibi 39 maçta rakipleriyle berabere kalırken 61 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, Avrupa arenasındaki bu maçlarda 194 gol atarken kalesinde 210 gol gördü.
AVRUPA SERÜVENİ 1976-1977 SEZONUNDA BAŞLADI
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1976-1977 sezonunda verdi.
Bordo-mavililer bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 99. MAÇ
Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 99. maçını oynayacak.
Bordo-mavililer, bu kupada bugüne kadar çıktığı 98 karşılaşmanın 38'ini kazandı, 22'sinde berabere kaldı ve 38'inde mağlup oldu.
Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmalarda 130 gol atarken kalesinde 132 gol gördü.
FERENCVAROS İLE 4. KARŞILAŞMA
Trabzonspor ile Ferencvaros Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 3 maçın 1'ini Trabzonspor, 2'sini ise Ferencvaros kazandı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 mağlup olurken sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazandı.
İki takım arasındaki son karşılaşmada ise Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER
Trabzonspor, Avrupa kupalarında önemli rakiplere karşı galibiyetler elde etti.
Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda Liverpool'u, 1983-1984 sezonunda Inter'i, 1990-1991 sezonunda ise Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibi ayrıca 14 Eylül 2011'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter'i deplasmanda 1-0 yendi.
EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNIA'YA KARŞI
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Vllaznia karşısında aldı. Bordo-mavililer, Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisi ise Barcelona karşısında geldi. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanşında İspanyol ekibine deplasmanda 7-2 mağlup oldu.
AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ HAMİ MANDIRALI
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu Hami Mandıralı oldu.
Bordo-mavili formayla Avrupa kupalarında 23 gol kaydeden Hami Mandıralı, kulüp tarihinin bu alandaki en golcü ismi olarak yer alıyor.
Trabzonspor, Avrupa arenasındaki bu maçlarda 194 gol atarken kalesinde 210 gol gördü.
AVRUPA SERÜVENİ 1976-1977 SEZONUNDA BAŞLADI
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1976-1977 sezonunda verdi.
Bordo-mavililer bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 99. MAÇ
Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 99. maçını oynayacak.
Bordo-mavililer, bu kupada bugüne kadar çıktığı 98 karşılaşmanın 38'ini kazandı, 22'sinde berabere kaldı ve 38'inde mağlup oldu.
Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmalarda 130 gol atarken kalesinde 132 gol gördü.
FERENCVAROS İLE 4. KARŞILAŞMA
Trabzonspor ile Ferencvaros Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 3 maçın 1'ini Trabzonspor, 2'sini ise Ferencvaros kazandı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 mağlup olurken sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazandı.
İki takım arasındaki son karşılaşmada ise Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER
Trabzonspor, Avrupa kupalarında önemli rakiplere karşı galibiyetler elde etti.
Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda Liverpool'u, 1983-1984 sezonunda Inter'i, 1990-1991 sezonunda ise Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibi ayrıca 14 Eylül 2011'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter'i deplasmanda 1-0 yendi.
EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNIA'YA KARŞI
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Vllaznia karşısında aldı. Bordo-mavililer, Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisi ise Barcelona karşısında geldi. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanşında İspanyol ekibine deplasmanda 7-2 mağlup oldu.
AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ HAMİ MANDIRALI
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu Hami Mandıralı oldu.
Bordo-mavili formayla Avrupa kupalarında 23 gol kaydeden Hami Mandıralı, kulüp tarihinin bu alandaki en golcü ismi olarak yer alıyor.