26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
19:45
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Ağustos
Preston North End-Everton
22:00

Trabzonspor Avrupa'da 157. kez sahneye çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Ferencvaros'a konuk olurken Avrupa kupalarındaki 157. maçını oynayacak. Bordo-mavililer geride kalan 156 karşılaşmada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 61 mağlubiyet aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Avrupa'da 157. kez sahneye çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 156 karşılaşmanın 56'sını kazandı. Karadeniz ekibi 39 maçta rakipleriyle berabere kalırken 61 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Avrupa arenasındaki bu maçlarda 194 gol atarken kalesinde 210 gol gördü.

AVRUPA SERÜVENİ 1976-1977 SEZONUNDA BAŞLADI

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1976-1977 sezonunda verdi.

Bordo-mavililer bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 99. MAÇ



Trabzonspor


Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 99. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, bu kupada bugüne kadar çıktığı 98 karşılaşmanın 38'ini kazandı, 22'sinde berabere kaldı ve 38'inde mağlup oldu.

Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmalarda 130 gol atarken kalesinde 132 gol gördü.

FERENCVAROS İLE 4. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Ferencvaros Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 3 maçın 1'ini Trabzonspor, 2'sini ise Ferencvaros kazandı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 mağlup olurken sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İki takım arasındaki son karşılaşmada ise Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor, Avrupa kupalarında önemli rakiplere karşı galibiyetler elde etti.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda Liverpool'u, 1983-1984 sezonunda Inter'i, 1990-1991 sezonunda ise Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi ayrıca 14 Eylül 2011'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter'i deplasmanda 1-0 yendi.

EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNIA'YA KARŞI

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Vllaznia karşısında aldı. Bordo-mavililer, Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisi ise Barcelona karşısında geldi. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanşında İspanyol ekibine deplasmanda 7-2 mağlup oldu.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ HAMİ MANDIRALI

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu Hami Mandıralı oldu.

Bordo-mavili formayla Avrupa kupalarında 23 gol kaydeden Hami Mandıralı, kulüp tarihinin bu alandaki en golcü ismi olarak yer alıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.