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Thompson: "Bu sezon benim için bir kefaret sezonu olacak"

Miami Heat'in yeni guardı Klay Thompson, önümüzdeki sezonu kendisi açısından bir "kefaret sezonu" olarak gördüğünü söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Thompson: 'Bu sezon benim için bir kefaret sezonu olacak'
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Miami Heat'in yeni transferi Klay Thompson, kariyerinin en kötü istatistiklerinden bazılarına imza attığı geçen sezonun ardından hâlâ kazanmaya katkı sağlayabilecek seviyede olduğunu kanıtlamak istiyor.

Tecrübeli yıldız, Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo ile birlikte oynarken çok sayıda açık şut fırsatı bulacağına inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dallas Mavericks ile geçtiğimiz cuma günü kontrat feshi konusunda anlaşan ve serbest kaldıktan sonra Miami ile iki yıl için 13 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Thompson, yeni takımındaki tanıtım basın toplantısında kariyerinin bu aşamasında kendisini yeniden kanıtlamak istediğini belirtti.

"Benim için önümüzdeki sezon bir nevi kefaret sezonu olacak. Hâlâ kazanmaya katkı sağlayabileceğimi ve bunu istikrarlı bir şekilde yapabileceğimi göstermek istiyorum. Çalışmaya başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum."

36 yaşındaki Thompson'ın Dallas macerası iki sezonun ardından sona ermişti. Mavericks'teki ilk yılında 72 karşılaşmaya ilk beşte başlayan tecrübeli şutör, geçtiğimiz sezon ise yedek rolüne geçmişti.

Thompson, 2025-26 sezonunda çıktığı 69 maçta 11.7 sayı ortalaması yakalarken yüzde 39.3 saha içi, yüzde 38.3 üç sayı ve yüzde 76.6 serbest atış isabetiyle oynadı. Sayı ortalaması ve söz konusu üç şut yüzdesi de kariyerinin en düşük rakamları oldu.

Buna karşın dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan Thompson, halen lig tarihinin en önemli şutörlerinden biri konumunda. Kariyer üçlükleri sıralamasında yalnızca Stephen Curry, James Harden ve Ray Allen'ın gerisinde bulunuyor.

Thompson, sahip olduğu dış şut tehdidinin Miami'de özellikle Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo ile oldukça uyumlu olacağını düşünüyor.

"Giannis, tabii ki tüm zamanların en iyi oyuncularından biri ve iki kez MVP olmuş bir isim. Özel bir yetenek. Başardıklarına ve her sezon kendisini nasıl geliştirdiğine büyük saygı duyuyorum."

"Bence birbirimize yardımcı olabiliriz ve bu yalnızca onunla benim aramda da değil, bütün takıma yardımcı olabiliriz. Onun potaya gidebilmesi ve hareket edebilmesi için alan açabilirim. Ben de Giannis ve Bam'le birlikte oynarken çok fazla kaliteli ve boş şut fırsatı bulacağım."

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