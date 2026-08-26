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Galatasaray'a Nicolas Jackson önerisi

Victor Osimhen'e alternatif bir santrfor arayan Galatasaray'a Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ın önerildiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, düşük maliyetli bir kiralama formülünün oluşması halinde Senegalli futbolcunun transferine sıcak baktığı aktarıldı.

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calendar 26 Ağustos 2026 11:04
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Galatasaray'a Nicolas Jackson önerisi
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Galatasaray'da alternatif santrfor arayışları sürerken gündeme yeni bir isim geldi. Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ın sarı-kırmızılılara önerildiği ve yönetimin uygun şartların oluşması halinde transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla JACKSON GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Chelsea'nin kadrosundaki santrfor sayısının fazla olması nedeniyle gözden çıkardığı belirtilen 25 yaşındaki Senegalli futbolcunun menajerinin bir süredir oyuncuya takım aradığı aktarıldı.

George Gardi aracılığıyla Galatasaray ile de görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, düşük maliyetli bir kiralama formülünün oluşması halinde Nicolas Jackson'ın transferine sıcak bakabileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI

Piyasa değeri 40 milyon Euro olarak belirtilen Jackson, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giydi. Senegalli santrfor, Bayern Münih formasıyla 11 gol kaydetti.

Yüksek fizik kalitesiyle öne çıktan Jackson'ın son vuruşlarda yaşadığı problemlerle de dikkat çekiyor.



Galatasaray


25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

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