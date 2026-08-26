Galatasaray'da alternatif santrfor arayışları sürerken gündeme yeni bir isim geldi. Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ın sarı-kırmızılılara önerildiği ve yönetimin uygun şartların oluşması halinde transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE JACKSON GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
Chelsea'nin kadrosundaki santrfor sayısının fazla olması nedeniyle gözden çıkardığı belirtilen 25 yaşındaki Senegalli futbolcunun menajerinin bir süredir oyuncuya takım aradığı aktarıldı.
George Gardi aracılığıyla Galatasaray ile de görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, düşük maliyetli bir kiralama formülünün oluşması halinde Nicolas Jackson'ın transferine sıcak bakabileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI
Piyasa değeri 40 milyon Euro olarak belirtilen Jackson, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giydi. Senegalli santrfor, Bayern Münih formasıyla 11 gol kaydetti.
Yüksek fizik kalitesiyle öne çıktan Jackson'ın son vuruşlarda yaşadığı problemlerle de dikkat çekiyor.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Chelsea'nin kadrosundaki santrfor sayısının fazla olması nedeniyle gözden çıkardığı belirtilen 25 yaşındaki Senegalli futbolcunun menajerinin bir süredir oyuncuya takım aradığı aktarıldı.
George Gardi aracılığıyla Galatasaray ile de görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, düşük maliyetli bir kiralama formülünün oluşması halinde Nicolas Jackson'ın transferine sıcak bakabileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI
Piyasa değeri 40 milyon Euro olarak belirtilen Jackson, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giydi. Senegalli santrfor, Bayern Münih formasıyla 11 gol kaydetti.
Yüksek fizik kalitesiyle öne çıktan Jackson'ın son vuruşlarda yaşadığı problemlerle de dikkat çekiyor.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.