Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine İsveç ekibi Örgryte'de forma giyen 21 yaşındaki İngiliz oyuncu, Michael Parker geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Frankfurt, Brentford, Newcastle United ve Udinese başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği genç stoper için siyah-beyazlılar İsveç temsilcisine resmi teklifi yaptı.
İtalyan medyasından Rudy Galetti'ye göre; Beşiktaş, bu transferde rakiplerinin önüne geçti ve temaslarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR!
Parker'ın da Beşiktaş'a gelmebbye sıcak baktığı ve tarafların bonservis konusunda anlaşmaya yakın olduğu da vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetim, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
KOCAELİSPOR VE KONYASPOR DA BİLGİ ALDI
Avrupa'nın büyük liglerindeki kulüplerin yanı sıra Michael Parker, Türk ekiplerinin de radarında.
Beşiktaş'ın yanı sıra; Kocaelispor ve Konyaspor'un da 21 yaşındaki stoper için bilgi aldıkları ortaya çıktı.
İtalyan medyasından Rudy Galetti'ye göre; Beşiktaş, bu transferde rakiplerinin önüne geçti ve temaslarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR!
Parker'ın da Beşiktaş'a gelmebbye sıcak baktığı ve tarafların bonservis konusunda anlaşmaya yakın olduğu da vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetim, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
KOCAELİSPOR VE KONYASPOR DA BİLGİ ALDI
Avrupa'nın büyük liglerindeki kulüplerin yanı sıra Michael Parker, Türk ekiplerinin de radarında.
Beşiktaş'ın yanı sıra; Kocaelispor ve Konyaspor'un da 21 yaşındaki stoper için bilgi aldıkları ortaya çıktı.