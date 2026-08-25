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Orhun Ene hedefi açıkladı: "İki oyuncu eksiğimiz var"

Aliağa Petkimspor Antrenörü Orhun Ene, yeni sezon öncesinde takım kimyasını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kadroda iki oyuncu eksikleri bulunduğunu belirten Ene, play-off hedefleyen ve iç sahada her maçı kazanabilecek mücadeleci bir takım oluşturmak istediklerini ifade etti.

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calendar 25 Ağustos 2026 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Orhun Ene hedefi açıkladı: 'İki oyuncu eksiğimiz var'
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Aliağa Petkimspor'da Antrenör Orhun Ene, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün resmi sosyal medya hesaplarına açıklama yapan Ene, yeni oyuncularla takım kimyasını oluşturmaya çalıştıklarını ve kadronun henüz tamamlanmadığını belirtti.

"İKİ TANE DAHA OYUNCU EKSİĞİMİZ VAR"

Orhun Ene, "Zor bir ligde oynuyoruz. Buradan net bir hedef söylemek kolay değil. Türkiye liginde alttan gelen takımlar da bu sezon dahil olmak üzere bütçelerini arttırarak takımlar kurdular. Ama bütçenin ve sahadaki harcanan paranın ötesinde iyi bir basketbol takımı olmak, iyi bir basketbol takımı kurmak önemli. Biz öncelikle o kimyayı oluşturmaya çalışıyoruz. Akabinde de o kimyanın sahada doğru basketbol oynaması için uğraşıyoruz. Şu anda daha tam takımı tamamlamış değiliz. İki tane daha oyuncu eksiğimiz var" dedi.

HEDEF PLAY-OFF

Eksik oyuncuların kadroya katılmasının ardından hedeflerinin play-off olacağını belirten Ene, kendi sahalarında her maçı kazanabilecek ve mücadeleci bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Ene, "Onları da tamamladığımızda play-offu hedefleyen ve kendi sahamızda özellikle her maçı kazanabilecek basketbolu ortaya koyan, mücadeleci bir takım olma arzusundayız. İnşallah bu çalışma döneminin sonunda da buna ulaşırız" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR VURGUSU

Takımın taraftarın beklentilerine karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Orhun Ene, "Burada güzel bir taraftar topluluğu var. Son senelerde onlar da bizle beraber sahada yaşanan stresi yaşıyorlar. Taraftarın arzusuna cevap verebilecek bir basketbol takımı ortaya koymamız lazım. Onun için de kazanan bir takım olmamız lazım. En azından kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan bir takım olması, taraftarın bunu görmesi lazım. Aynı zamanda oynanan basketbolun da onları tatmin etmesi lazım. Yani öyle bir oyuncu topluluğunun da bir araya getirilmesi lazım. İnşallah buna cevap vereceğiz" diye konuştu.

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