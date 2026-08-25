25 Ağustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
19:45
25 Ağustos
LASK-Celtic
22:00
25 Ağustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
22:00
25 Ağustos
Valencia-Real Betis
22:00
25 Ağustos
Stoke City-Hull City
21:45
25 Ağustos
Southampton-West Ham United
21:45
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
22:00
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
22:00

Beşiktaş peşindeydi: Ghedjemis kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fares Ghedjemis, transfer görüşmeleri nedeniyle Frosinone kadrosuna alınmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2026 11:35
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş peşindeydi: Ghedjemis kadro dışı bırakıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın kanat transferi için gündeminde yer alan Fares Ghedjemis hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, Cezayirli futbolcunun transfer görüşmeleri nedeniyle zihinsel olarak süreçten etkilendiğini ve bu nedenle kadroya alınmadığını açıkladı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Castagnini, görüşmelerin devam edeceğini belirtirken yaşanan süreci transfer döneminin normal bir parçası olarak değerlendirdi.

Beşiktaş'ın daha önce Ghedjemis için Frosinone'ye 11+3 milyon euroluk teklif yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fares Ghedjemis, geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





Cezayirli futbolcunun Frosinone ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.