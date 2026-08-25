Beşiktaş'ın kanat transferi için gündeminde yer alan Fares Ghedjemis hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, Cezayirli futbolcunun transfer görüşmeleri nedeniyle zihinsel olarak süreçten etkilendiğini ve bu nedenle kadroya alınmadığını açıkladı.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Castagnini, görüşmelerin devam edeceğini belirtirken yaşanan süreci transfer döneminin normal bir parçası olarak değerlendirdi.
Beşiktaş'ın daha önce Ghedjemis için Frosinone'ye 11+3 milyon euroluk teklif yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Fares Ghedjemis, geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Cezayirli futbolcunun Frosinone ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Castagnini, görüşmelerin devam edeceğini belirtirken yaşanan süreci transfer döneminin normal bir parçası olarak değerlendirdi.
Beşiktaş'ın daha önce Ghedjemis için Frosinone'ye 11+3 milyon euroluk teklif yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Fares Ghedjemis, geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Cezayirli futbolcunun Frosinone ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.