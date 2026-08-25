NBA efsanesi Tracy McGrady, Kevin Durant'in normal sezon MVP'si olmanın NBA şampiyonluğu kazanmaktan daha değerli olduğu yönündeki görüşüne katıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hall of Fame oyuncuları Tracy McGrady ve Vince Carter, 'Cousins' podcastinin son bölümünde Kevin Durant'in daha önce Fred VanVleet'in podcastinde yaptığı ve MVP ödülünün şampiyonluk yüzüğünden daha fazla ağırlığa sahip olduğunu savunduğu açıklamaları değerlendirdi.
McGrady, Durant'in görüşüne açık bir şekilde katılırken, MVP ödülünün bireysel olarak kazanılmasının şampiyonluktan farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Carter'ın Durant'in açıklamalarını gündeme getirmesi üzerine McGrady, "Kesinlikle, neden olmasın?" yanıtını verdi.
Eski Houston Rockets yıldızı daha sonra Carter'dan NBA tarihindeki herhangi bir hanedan takımının kadrosundaki 10. veya 11. oyuncuyu saymasını istedi. Carter'ın o anda yanıt verememesi üzerine McGrady, şampiyonluğun çok daha geniş bir organizasyonun ortak başarısı olduğunu vurguladı:
"Normal sezon MVP'si, şampiyonluktan daha fazla ağırlığa sahip. Şampiyonluk bütün takımın başarısı. Sadece takımdan da bahsetmiyorum; takım sahibi, yönetim... Bunların hepsinin şampiyonluk kazanılmasında payı var. MVP mi? O tamamen senin ortaya koyduğun emeğin sonucu."
McGrady, tüm oyuncuların aynı şartlar altında 82 maçlık normal sezonu oynadığına dikkat çekerek MVP tercihinin nedenini şöyle açıkladı:
"Aynı fikstürü, aynı 82 maçı oynuyorsun. Aynı takımlarla üç veya dört, bazen iki kez karşılaşıyorsun. Bu yüzden ben MVP'yi seçiyorum. Şampiyonluk kazanmak kolektif bir şey. MVP ise bireysel."
Yedi kez All-Star seçilen McGrady, kariyeri boyunca ne normal sezon MVP'si olabildi ne de NBA şampiyonluğu yaşayabildi. Buna karşın All-Star seçimleri, All-NBA takımlarındaki başarıları ve 2001 yılında kazandığı En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülüyle 2017 yılında Basketball Hall of Fame'e kabul edildi.
Durant ise bu tartışmayı geçtiğimiz aralık ayında James Harden ile Dwyane Wade arasında yapılan kıyaslama sırasında gündeme getirmişti. MVP ödülünün yılda yalnızca bir oyuncuya verildiğini vurgulayan Durant, şampiyonluk ile bireysel ödül arasındaki farkı şöyle açıklamıştı:
"Yılda yalnızca bir MVP var. Kim ne derse desin umurumda değil; yüzük inanılmaz bir şey ve çok özel bir an. Müthiş bir takım başarısı... Ama hadi ama. Herkes kesinlikle MVP olmak ister."
Durant, her takımın kendi MVP'sinin seçilmesi durumunda şampiyonluk yüzüğünü tercih edebileceğini ancak mevcut sistemde tüm NBA'den yalnızca bir oyuncunun MVP seçildiğini belirterek sözlerini sürdürmüştü:
"Bu ligde MVP olma fırsatınız varsa... Her takım için ayrı bir MVP seçilseydi, 'Tamam, bana yüzüğü verin' derdim. Ama yalnızca bir tane MVP var.
"Şampiyonluk söz konusu olduğunda kontrolünüz dışında kalan birçok şey olabiliyor. MVP olma şansınız olduğunda ise kontrol biraz daha sizin elinizde."
Durant aynı açıklamalarında James Harden'ı Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın ardından NBA tarihinin en iyi üçüncü şutör guardı olarak gördüğünü de söylemişti.
McGrady, Durant'in görüşüne açık bir şekilde katılırken, MVP ödülünün bireysel olarak kazanılmasının şampiyonluktan farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Carter'ın Durant'in açıklamalarını gündeme getirmesi üzerine McGrady, "Kesinlikle, neden olmasın?" yanıtını verdi.
Eski Houston Rockets yıldızı daha sonra Carter'dan NBA tarihindeki herhangi bir hanedan takımının kadrosundaki 10. veya 11. oyuncuyu saymasını istedi. Carter'ın o anda yanıt verememesi üzerine McGrady, şampiyonluğun çok daha geniş bir organizasyonun ortak başarısı olduğunu vurguladı:
"Normal sezon MVP'si, şampiyonluktan daha fazla ağırlığa sahip. Şampiyonluk bütün takımın başarısı. Sadece takımdan da bahsetmiyorum; takım sahibi, yönetim... Bunların hepsinin şampiyonluk kazanılmasında payı var. MVP mi? O tamamen senin ortaya koyduğun emeğin sonucu."
McGrady, tüm oyuncuların aynı şartlar altında 82 maçlık normal sezonu oynadığına dikkat çekerek MVP tercihinin nedenini şöyle açıkladı:
"Aynı fikstürü, aynı 82 maçı oynuyorsun. Aynı takımlarla üç veya dört, bazen iki kez karşılaşıyorsun. Bu yüzden ben MVP'yi seçiyorum. Şampiyonluk kazanmak kolektif bir şey. MVP ise bireysel."
Yedi kez All-Star seçilen McGrady, kariyeri boyunca ne normal sezon MVP'si olabildi ne de NBA şampiyonluğu yaşayabildi. Buna karşın All-Star seçimleri, All-NBA takımlarındaki başarıları ve 2001 yılında kazandığı En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülüyle 2017 yılında Basketball Hall of Fame'e kabul edildi.
Durant ise bu tartışmayı geçtiğimiz aralık ayında James Harden ile Dwyane Wade arasında yapılan kıyaslama sırasında gündeme getirmişti. MVP ödülünün yılda yalnızca bir oyuncuya verildiğini vurgulayan Durant, şampiyonluk ile bireysel ödül arasındaki farkı şöyle açıklamıştı:
"Yılda yalnızca bir MVP var. Kim ne derse desin umurumda değil; yüzük inanılmaz bir şey ve çok özel bir an. Müthiş bir takım başarısı... Ama hadi ama. Herkes kesinlikle MVP olmak ister."
Durant, her takımın kendi MVP'sinin seçilmesi durumunda şampiyonluk yüzüğünü tercih edebileceğini ancak mevcut sistemde tüm NBA'den yalnızca bir oyuncunun MVP seçildiğini belirterek sözlerini sürdürmüştü:
"Bu ligde MVP olma fırsatınız varsa... Her takım için ayrı bir MVP seçilseydi, 'Tamam, bana yüzüğü verin' derdim. Ama yalnızca bir tane MVP var.
"Şampiyonluk söz konusu olduğunda kontrolünüz dışında kalan birçok şey olabiliyor. MVP olma şansınız olduğunda ise kontrol biraz daha sizin elinizde."
Durant aynı açıklamalarında James Harden'ı Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın ardından NBA tarihinin en iyi üçüncü şutör guardı olarak gördüğünü de söylemişti.