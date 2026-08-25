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Beşiktaş ve Trabzonspor Vargas transferinde karşı karşıya!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Sevilla forması giyen Ruben Vargas için transfer yarışına girdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş ve Trabzonspor Vargas transferinde karşı karşıya!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Estadio Deportivo'da yer alan habere göre iki Süper Lig ekibi, Sevilla forması giyen Ruben Vargas'ın transferi için karşı karşıya geldi.

SEVILLA 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, Sevilla'nın 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Vargas için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.





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