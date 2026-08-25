Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Estadio Deportivo'da yer alan habere göre iki Süper Lig ekibi, Sevilla forması giyen Ruben Vargas'ın transferi için karşı karşıya geldi.
SEVILLA 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde, Sevilla'nın 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Vargas için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
SEVILLA 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde, Sevilla'nın 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Vargas için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.