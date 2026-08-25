Süper Lig'de sezonun ikinci hafta karşılaşmaları oynanırken kulüpler, mevcut yabancı oyuncu uygulamasında değişiklik yapılması için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

HT Spor'un haberine göre Kulüpler Birliği, halihazırda uygulanan 10+4 sisteminin korunmasını ancak mevcut kontenjana 2 yabancı futbolcu için ilave esneklik getirilmesini TFF'den talep etti.





Yeni formülün kabul edilmesi halinde kulüplerin yabancı oyuncu planlamasında sezon içerisinde daha geniş hareket alanına sahip olması hedefleniyor.





KUPA ÖNCESİNDE 2 İSİM DEĞİŞEBİLECEK





Gündemdeki düzenlemede Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesinde de dikkat çeken bir detay bulunuyor.





Buna göre kulüpler, yabancı oyuncu listelerinde yer alan 2 futbolcuyu kupa karşılaşmaları öncesinde değiştirebilecek ve +2 kapsamında değerlendirilen isimleri kadroya dahil edebilecek.





Bu uygulamayla birlikte yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından 10+4 kontenjanının dışında kalan yabancı oyuncular nedeniyle kulüplerin yaşayabileceği sözleşme problemlerinin de önüne geçilmek isteniyor.





Özellikle kadroya kaydedilemeyen yabancı futbolcuların tek taraflı fesih hakkı elde etmesi riskinin azaltılması, düzenlemenin temel gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.





3 KULÜP OLUMSUZ OY VERDİ





Kulüpler Birliği'nde yapılan değerlendirmede öneriye üç kulüpten olumsuz oy çıktı.





Habere göre Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, 10+4 sistemine "+2" esnekliği getirilmesini öngören değişikliğe karşı oy kullandı.



Son kararı ise Kulüpler Birliği'nden gelen talebi değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu verecek.



