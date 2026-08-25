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Fenerbahçe'nin Lyon kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacaðý UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþ maçý öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 25 Aðustos 2026 12:39 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aðustos 2026 12:51
Fenerbahçe'nin Lyon kamp kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacaðý rövanþ karþýlaþmasý öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Tarýk Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiðit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Ýsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuð Elmaz, Ýrfan Can Kahveci, Oðuz Aydýn, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi



4 ÝSÝM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda bulunmayan oyuncular þöyle:

Mert Günok, Çaðlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoðlu sakatlýklarýndan dolayý  kadroya yer almadý.





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