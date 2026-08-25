Fenerbahçe'nin UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacaðý rövanþ karþýlaþmasý öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE KAMP KADROSU
Ederson Moraes, Tarýk Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiðit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Ýsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuð Elmaz, Ýrfan Can Kahveci, Oðuz Aydýn, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi
4 ÝSÝM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda bulunmayan oyuncular þöyle:
Mert Günok, Çaðlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoðlu sakatlýklarýndan dolayý kadroya yer almadý.
Ederson Moraes, Tarýk Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiðit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Ýsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuð Elmaz, Ýrfan Can Kahveci, Oðuz Aydýn, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi
4 ÝSÝM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda bulunmayan oyuncular þöyle:
Mert Günok, Çaðlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoðlu sakatlýklarýndan dolayý kadroya yer almadý.