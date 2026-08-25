25 Aðustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
19:45
25 Aðustos
LASK-Celtic
22:00
25 Aðustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
22:00
25 Aðustos
Valencia-Real Betis
22:00
25 Aðustos
Stoke City-Hull City
21:45
25 Aðustos
Southampton-West Ham United
21:45
25 Aðustos
N. Forest-Leeds United
22:00
25 Aðustos
Birmingham City-Brentford
22:00

Lyon-Fenerbahçe maçý öncesi en az 437 bilet iptal edildi

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacaðý UEFA Þampiyonlar Ligi play-off rövanþý öncesinde Fransýz kulübü tribünlerdeki kontrolleri artýrdý. Lyon taraftarlarýna ayrýlan bölümlerden bilet aldýðý belirlenen Fenerbahçe taraftarlarýna ait en az 437 biletin iptal edildiði aktarýldý.

SPORX AI BAKIÞI
calendar 25 Aðustos 2026 12:00
Haber: Sporx.com dýþ haberler, Fotoðraf: AA
Lyon-Fenerbahçe maçý öncesi en az 437 bilet iptal edildi
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacaðý rövanþ karþýlaþmasý öncesinde Fransýz kulübü tribünler için ek güvenlik önlemleri aldý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Le Progres'in haberine göre Lyon yönetimi, Groupama Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarlarýnýn çoðunluk oluþturmasýný engellemek ve yasa dýþý bilet satýþlarýnýn önüne geçmek amacýyla bilet kontrollerini sýkýlaþtýrdý.

Ýlk karþýlaþmanýn 1-1 sona erdiði eþleþmenin rövanþý, 26 Aðustos Çarþamba günü TSÝ 22.00'de oynanacak.

EN AZ 437 BÝLET ÝPTAL EDÝLDÝ

Alýnan önlemler kapsamýnda, Lyon taraftarlarýna ayrýlan tribünlerden bilet satýn aldýðý tespit edilen Fenerbahçe taraftarlarýna ait en az 437 biletin iptal edildiði belirtildi.

Fransýz kulübünün, Groupama Stadyumu'nun Lyon taraftarlarýyla dolmasýný saðlamak amacýyla kontrolleri artýrdýðý ifade edildi.

MAÇ YÜKSEK RÝSKLÝ OLARAK SINIFLANDIRILDI





Lyon ile Fenerbahçe arasýnda oynanacak UEFA Þampiyonlar Ligi play-off rövanþýnýn, 5 üzerinden 4. seviye "yüksek riskli maç" olarak sýnýflandýrýldýðý aktarýldý.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.