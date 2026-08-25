Fenerbahçe'nin UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacaðý rövanþ karþýlaþmasý öncesinde Fransýz kulübü tribünler için ek güvenlik önlemleri aldý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Le Progres'in haberine göre Lyon yönetimi, Groupama Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarlarýnýn çoðunluk oluþturmasýný engellemek ve yasa dýþý bilet satýþlarýnýn önüne geçmek amacýyla bilet kontrollerini sýkýlaþtýrdý.
Ýlk karþýlaþmanýn 1-1 sona erdiði eþleþmenin rövanþý, 26 Aðustos Çarþamba günü TSÝ 22.00'de oynanacak.
EN AZ 437 BÝLET ÝPTAL EDÝLDÝ
Alýnan önlemler kapsamýnda, Lyon taraftarlarýna ayrýlan tribünlerden bilet satýn aldýðý tespit edilen Fenerbahçe taraftarlarýna ait en az 437 biletin iptal edildiði belirtildi.
Fransýz kulübünün, Groupama Stadyumu'nun Lyon taraftarlarýyla dolmasýný saðlamak amacýyla kontrolleri artýrdýðý ifade edildi.
MAÇ YÜKSEK RÝSKLÝ OLARAK SINIFLANDIRILDI
Lyon ile Fenerbahçe arasýnda oynanacak UEFA Þampiyonlar Ligi play-off rövanþýnýn, 5 üzerinden 4. seviye "yüksek riskli maç" olarak sýnýflandýrýldýðý aktarýldý.
Ýlk karþýlaþmanýn 1-1 sona erdiði eþleþmenin rövanþý, 26 Aðustos Çarþamba günü TSÝ 22.00'de oynanacak.
EN AZ 437 BÝLET ÝPTAL EDÝLDÝ
Alýnan önlemler kapsamýnda, Lyon taraftarlarýna ayrýlan tribünlerden bilet satýn aldýðý tespit edilen Fenerbahçe taraftarlarýna ait en az 437 biletin iptal edildiði belirtildi.
Fransýz kulübünün, Groupama Stadyumu'nun Lyon taraftarlarýyla dolmasýný saðlamak amacýyla kontrolleri artýrdýðý ifade edildi.
MAÇ YÜKSEK RÝSKLÝ OLARAK SINIFLANDIRILDI
Lyon ile Fenerbahçe arasýnda oynanacak UEFA Þampiyonlar Ligi play-off rövanþýnýn, 5 üzerinden 4. seviye "yüksek riskli maç" olarak sýnýflandýrýldýðý aktarýldý.