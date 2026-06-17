Seminerler Online mı? Öğretmen Seminerleri Uzaktan mı Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen yıl sonu mesleki çalışma programlarının yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapılacağına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

Öğretmen seminerleri uzaktan mı yapılacak?

Son yıllarda bazı dönemlerde çevrim içi olarak gerçekleştirilen seminerler nedeniyle öğretmenler bu yılki uygulamanın nasıl olacağını merak ediyor. Seminerlerin online veya yüz yüze yapılmasına ilişkin kararlar MEB tarafından yayımlanan resmi yazılarla duyuruluyor.

Öğretmenlerin görev yapacakları okul ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelen bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekiyor.

Mesleki çalışma programı nedir?

Mesleki çalışma programları kapsamında öğretmenler;

Eğitim öğretim yılını değerlendiriyor,

Yeni dönem hazırlıkları yapıyor,

Akademik ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılıyor,

Bakanlık tarafından belirlenen eğitim içeriklerini inceliyor.

Bu çalışmalar eğitim sisteminin planlanması açısından önemli görülüyor.

Seminerler ne zaman yapılacak?

Öğretmen seminerleri genellikle okulların kapanmasının ardından Haziran ayının son haftasında gerçekleştiriliyor. Programın süresi ve uygulama şekli her yıl MEB tarafından belirleniyor.

Bu nedenle seminerlerin online olup olmayacağına ilişkin en güncel bilgi resmi açıklamalarla netleşiyor.

MEB açıklamaları takip edilmeli

Uzmanlar, seminerlerle ilgili bilgi edinmek isteyen öğretmenlerin sosyal medya paylaşımları yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Seminerlerin yüz yüze veya çevrim içi yapılmasına ilişkin kesin kararlar resmi yazılarla duyuruluyor.

Sonuç: Seminerler Online mı?

Öğretmen seminerlerinin online olup olmayacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel takvim ve resmi açıklamalar doğrultusunda belirlenmektedir. Öğretmenlerin en doğru bilgi için MEB duyurularını ve okul yönetimlerinden yapılan bilgilendirmeleri takip etmeleri önerilmektedir.