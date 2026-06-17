Metehan Baltacı, Polonya yolcusu!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, Polonya'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı.
GALATASARAY ACELE ETMİYOR
Galatasaray ise Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine ülke dışından 17 oyuncu yazabilen sarı-kırmızılılar dört kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu yazmak durumunda. Sarı-kırmızılılar, Metehan bu kriteri karşıladığı için 23 yaşındaki oyuncu konusunda aceleci davranmıyor.
GALATASARAY ACELE ETMİYOR
Galatasaray ise Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine ülke dışından 17 oyuncu yazabilen sarı-kırmızılılar dört kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu yazmak durumunda. Sarı-kırmızılılar, Metehan bu kriteri karşıladığı için 23 yaşındaki oyuncu konusunda aceleci davranmıyor.