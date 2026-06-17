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Metehan Baltacı, Polonya yolcusu!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, Polonya'ya gidiyor. 23 yaşındaki savunmacı, Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 14:51
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Metehan Baltacı, Polonya yolcusu!
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GALATASARAY ACELE ETMİYOR

Galatasaray ise Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine ülke dışından 17 oyuncu yazabilen sarı-kırmızılılar dört kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu yazmak durumunda. Sarı-kırmızılılar, Metehan bu kriteri karşıladığı için 23 yaşındaki oyuncu konusunda aceleci davranmıyor.  

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