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Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk veda operasyonu!

Fenerbahçe, teklifler alan 4 futbolcusundan 50 milyon euro bekliyor. Sarı-lacivertlilerde durumu belirsiz olan 4 ismin de satılması halinde ise hedef 100 milyon euro gelir elde etmek. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 11:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk veda operasyonu!
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, bir yandan alınacak oyuncular için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ise futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 25 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerde en fazla talibi olan isim Jayden Oosterwolde... Hollandalı stopere İtalya'dan üç teklif var ve yönetim bu transferden 25 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

İngiliz sol bek Archie Brown için de 15 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Maaşından dolayı yeni sezonda takımda düşünülmeyen ve İngiltere'den bazı kulüplerin radarında olan Nelson Semedo'dan da 5 milyon euroluk gelir bekleniyor.

TOPLAM 50 MİLYON EURO

Yunanistan ve Brezilya'dan talipleri olan Fred için de 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.

4 isimden yönetim en az 50 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

4 İSMİN DURUMU BELİRSİZ
100 MİLYON EURO GELİR!

Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Ederson ve Dorgeles Nene'nin durumu ise belirsiz. Bu isimlerle de yolların ayrılması halinde kulübe 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis girdisi gelecek.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Dorgeles Nene'ye talip çıktı. Sarı-lacivertlilere geçen yaz bu futbolcu için ödediği miktar olan 18 milyon euro teklif edildi. Ancak yönetim, henüz kararını vermedi. Nene'nin de bu teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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