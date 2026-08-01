01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
18:00
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
16:00
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
19:00
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
19:00
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
19:00
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
17:00
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
17:00
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
17:00
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
17:00
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
16:00
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
16:00
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
15:00
01 Ağustos
M.City-Inter
14:30
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
13:00
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
12:45
01 Ağustos
Lazio-Avellino
10:30
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
17:00
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
18:30
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
15:45
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Noah Saviolo'dan transfer itirafı!

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, transferiyle ilgili itirafta bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Noah Saviolo'dan transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviolo, Sabah'a açıklamalarda bulundu. İşte Saviolo'nun sorulara verdiği yanıtlar: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER TERCİHİ

Adın birçok kulüple anıldı. Trabzonspor'u tercih etmendeki ana etken neydi?

"Beni isteyen pek çok kulüp vardı ama Trabzonspor'u seçtim. Bunun sebebi, kulübün ve buradaki yöneticilerin bana hissettirdiği o büyük güven oldu. Burası çok büyük bir kulüp. Ayrıca buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılandım."

Fatih Tekke'nin seni başka bir oyuncuyu izlerken keşfedip transfer ettiği biliniyor. Bu durum sende nasıl bir motivasyon yarattı?

"Bu durum yeteneklerimin saha içinde fark edildiğini gösteriyor ve bana büyük bir motivasyon veriyor. Hocamızın beni tercih etmesinden dolayı çok mutluyum. Ancak asıl önemli olan, şimdi sahaya çıkıp bu güvenin karşılığını vermek. Bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahibim; sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."

Ligdeki şampiyonluk yarışı için ne dersin?

"Süper Lig'de kaliteli rakipler ve güçlü kadrolar var ama bu durum onlardan korkacağımız veya boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. İyi çalışır, sahada disiplinimizi korur ve kazanmak için gereken her şeyi yaparsak bu ligi şampiyon olarak tamamlamamamız için hiçbir sebep yok. Biz bu ligin en iyi ekiplerinden birisiyiz."

FATİH TEKKE YORUMU

Teknik direktör Fatih Tekke hakkında ilk izlenimlerin nasıl?

"Fatih Tekke üst düzey bir teknik adam. Daha buraya gelmeden önce bile bana duyduğu güveni hissettirdi. Burayı seçmemdeki en önemli faktörlerden biriydi. O tam anlamıyla "sakin bir güç" (force tranquille). İletişim kurmak için bağırıp çağırmasına gerek kalmıyor; duruşuyla ne istediğini net bir şekilde hissettiriyor. Her oyuncuya değer veriyor ve teşvik ediyor."



YAŞADIĞI SAKATLIKLAR

Genç yaşına rağmen ağır sakatlıklar atlattın. Birçok futbolcunun pes edebileceği bu süreçleri nasıl aştın?

"Sakatlık dönemleri karmaşık ve zorlu süreçlerdir. Ancak bu yaşananların beni inanılmaz derecede olgunlaştırdığına ve karakterimi şekillendirdiğine inanıyorum. Yaşadıklarım için Tanrı'ya şükrediyorum; tüm bu zorluklar bugünkü güçlü beni yarattı. Bu süreçten dersler çıkarmayı, her defasında yeniden ayağa kalkmayı ve azmetmeyi öğrendim. Çok zordu ama zihinsel olarak gelişmeme büyük katkısı oldu."

Trabzonspor'un kulüp tesisleri, imkanları ve takım arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun?

"Trabzonspor gibi bir kulübe katılmak benim için devasa bir fırsat. Tesisler ve sunulan imkânlar üst düzeyde. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi karşıladı. Kısa sürede adapte olmam için herkes elinden geleni yapıyor."

"TARAFTARI HEYECANLANDIRACAĞIM"

Oyun tarzın ve çalımların taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Stilin hakkında ne söylemek istersin?

"Çalım atmayı, rakibin üzerine dikine gitmeyi, bire birlerde savunmayı zorlamayı ve aksiyon yaratmayı çok seviyorum. Taraftarların beğenmesi benim için ekstra güç demek. Taraftarları daha çok heyecanlandıracağım."

MİLLİ TAKIM SEÇİMİ

Belçika, Demokratik Kongo ve Portekiz... Milli takım tercihin ne olacak?

"Şu an açıkça paylaşmayı düşünmüyorum ama kendi kafamda kişisel seçimimi zaten yaptım; sadece zamanını ve fırsatını bekliyorum. Şu an Portekiz alt yaş kategorilerinde oynamaya devam ediyorum. Sanırım bu durum yeterince açık."

CRISTIANO RONALDO SÖZLERİ

Bir Portekizli olarak Cristiano Ronaldo ile aynı sahada yer alma ihtimali sana ne hissettiriyor?

"Ronaldo, genç oyuncular için mükemmel bir örnek. Onunla milli takımda oynamak harika bir hayal. Çok çalışmak ve disiplin gerektiriyor ama her şeyinizi ortaya koyarsanız bu hayali gerçekleştirmek mümkün."

En güçlü yönün?

"Çalımlarım, bire birdeki etkim ve hızım. Gerçekten hızlıyım."

İdolün veya en sevdiğin oyuncu?

"İdolüm yok, en sevdiğim oyuncu Ronaldo."

Geliştirmek istediğin yönün?

"Daha fazla gol atmak. Bir hücum oyuncusunun ana görevi goldür."

Ceza sahasında Onuachu gibi dev bir golcüyle oynamak nasıl bir duygu?

"Kanat oyuncuları için büyük bir lüks. Orta kestiğinizde o topa dokunacağını bilirsiniz. Onunla oynamak ve deneyimlerinden faydalanmak büyük bir şans."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.