Guirassy, Aziz Yıldırım'ı kızdırdı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın iki santrfor transferi hedefindeki önceliklerinden olan Serhou Guirassy pazarlıklarında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki Gineli santrforu maaş pazarlıklarında Greenwood'dan fazla maaş istedi.
Başkan Aziz Yıldırım da bu talebe, "Sen Greenwood'dan daha büyük bir yıldız mısın 12 artı 2 milyon Euro maaş istiyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.
Aziz Yıldırım, bu gelişme üzerine transfer görüşmelerini askıya aldı.
Başkan Aziz Yıldırım da bu talebe, "Sen Greenwood'dan daha büyük bir yıldız mısın 12 artı 2 milyon Euro maaş istiyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.
Aziz Yıldırım, bu gelişme üzerine transfer görüşmelerini askıya aldı.