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FIFA'dan geri adım: Proje iptal!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 09:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA'dan geri adım: Proje iptal!
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FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası ile ilgili planı iptal oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Infantino, "Projenin oluşturduğu görüş ayrılıklarının, destek düzeyi ne olursa olsun, başlangıçta belirlenen hedefe artık hizmet etmediği açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle bu teklif hayata geçirilmeyecek." açıklamasını yaptı.

INFANTINO'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"FFE projesinin amacı, dünya çapındaki FIFA Üye Federasyonlarımızı ve sporumuzu, özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkelerde daha da güçlendirmek için bir zemin hazırlamaktı. En başından beri de belirttiğimiz gibi, bu ancak FIFA üyesi federasyonlarının çoğunluğunun desteği olması ve federasyonlar, FIFA Konseyi, konfederasyonlar ile diğer paydaşlarla yürütülecek bir istişare sürecine bağlı kalınması şartıyla hayata geçirilecekti.

Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, destek seviyesi ne olursa olsun projenin başlangıçta belirlenen hedef açısından artık çıkarımıza olmayan ölçüde bölünmelere yol açtığı netleşmiştir.

Amacımız her zaman futbolu birleştirmek ve geliştirmekti; bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Bu nedenle söz konusu teklif hayata geçirilmeyecektir.

Bundan sonraki süreçte niyetim, önümüzdeki günler ve haftalarda oyunumuzun ortak çıkarları doğrultusunda tüm ilgili tarafları yeniden bir araya getirmek ve özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkelerde futbolu geliştirmeye devam etmektir."

INFANTINO'NUN PLANI NEYDİ?
HİSSELERİN SATIŞI

Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasını ön görüyordu.

İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.

Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon dolara kadar, reddedilmesi durumunda ise 10 milyon dolar destek sağlanacak.

Infantino'nun projesi, Dünya Kupası hisselerinin özel yatırımcılara satılmasını ön görüyordu.

UEFA'DAN BÜYÜK TEPKİ

UEFA, plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıklamıştı.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma" planını reddettiklerini duyurmuştu.

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