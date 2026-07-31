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Eintracht Frankfurt'ta mutlu son: Onyedika

Eintracht Frankfurt, Raphael Onyedika için kulübü Club Brugge ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 23:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt'ta mutlu son: Onyedika
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Eintracht Frankfurt, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'nın transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Alman ekibinin bu transfer için Club Brugge'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği ancak Onyedika'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve tercihinin Eintracht Frankfurt olduğu aktarıldı.

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