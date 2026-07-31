Eintracht Frankfurt'ta mutlu son: Onyedika

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Eintracht Frankfurt, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'nın transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.
10 MİLYON EURO BONSERVİS
Haberde, Alman ekibinin bu transfer için Club Brugge'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan 24 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği ancak Onyedika'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve tercihinin Eintracht Frankfurt olduğu aktarıldı.
10 MİLYON EURO BONSERVİS
Haberde, Alman ekibinin bu transfer için Club Brugge'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan 24 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği ancak Onyedika'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve tercihinin Eintracht Frankfurt olduğu aktarıldı.