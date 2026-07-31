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Barcelona'dan wonderkid transferi: Jesse Bisiwu

Barcelona, Belçikalı genç kanat oyuncusu Jesse Bisiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 21:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Barcelona'dan wonderkid transferi: Jesse Bisiwu
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İspanya La Liga devi Barcelona, Belçikalı genç kanat oyuncusu Jesse Bisiwu'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan kulübünden yapılan açıklamada, Club Brugge ile Jesse Bisiwu'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, 22 Ocak 2008 doğumlu futbolcunun 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Barcelona ayrıca genç oyuncunun önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde resmi imza töreniyle tanıtılacağını açıkladı.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARINDAN BİRİ

Barcelona'nın açıklamasında, Bisiwu'nun hızı, fizik gücü ve bire birdeki etkili dribbling özellikleriyle dikkat çeken bir kanat oyuncusu olduğu vurgulandı. Belçika doğumlu futbolcu, genç yaş kategorilerinde ülkesinin milli takımlarının değişmez isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TURNUVANIN EN İYİ 11'İNE SEÇİLDİ

Jesse Bisiwu, adını ilk kez geniş futbol kamuoyuna 2025 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu. Belçika ile yarı finale kadar yükselen genç yıldız, turnuvadaki performansıyla "Turnuvanın En İyi 11'i" arasında yer aldı.

Futbola OH Leuven altyapısında başlayan Bisiwu, 2020 yılında Club Brugge altyapısına transfer oldu. Son iki sezonda UEFA Gençlik Ligi'nde 14 maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

15 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

Bisiwu, 2023 yılında henüz 15 yaşındayken, Club Brugge'ün rezerv takımı Club NXT ile Belçika 2. Ligi'nde profesyonel kariyerine başladı.

Genç futbolcu, Club NXT formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktıktan sonra 18 yaşında Barcelona'nın yolunu tuttu.

Bu transferle birlikte Jesse Bisiwu, Thomas Vermaelen ve Fernand Goyvaerts'in ardından Barcelona A Takımı formasını giyecek Belçikalı futbolcular arasına adını yazdırdı.

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